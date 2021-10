(Euronext Paris - Compartiment C)

14/10/2021 - 19:45

Croissance du CA T3 de 25% par rapport à T3 2020, grâce à la bonne dynamique sur la mobilité électrique, notamment avec les Vélos à Assistance Électrique (56% du chiffre d'affaires du troisième trimestre 2021) ;

Caractéristiques des BSAR inchangées à l'issue de l'assemblée générale

14 octobre 2021. CIBOX, entreprise française d'électronique grand public experte de la mobilité électrique, annonce son chiffre d'affaires non audité du 3ème trimestre 2021.

Données en K€ 2020 2021 Variation T1 4 419 3 580 -19% T2 2 826 2 270 -20% T3 2 997 3 761 +25% Total 10 242 9 611 -6%

Analyse de l'activité

Le chiffre d'affaires non audité enregistré par CIBOX au 3ème trimestre 2021 ressort à 3,8 M€, contre 3,0 M€ au 3ème trimestre 2020. Sur la période de neuf mois arrêtée au 30 septembre 2021, le chiffre d'affaires s'élève à 9,6 M€, en recul de 6% par rapport à l'année précédente.

Le chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021, en croissance de 25% par rapport à l'an dernier, est conforme à la projection anticipée de l'activité, le second semestre 2021 étant attendu plus fort que le premier.

Les ventes de VAE ont représenté 56% des ventes du trimestre écoulé (28% sur les 9 premiers mois de l'année), reflétant le souhait de l'entreprise d'accélérer sur ce segment de marché, tel que précédemment annoncé.

Plus généralement, la mobilité représente 88% des ventes sur les 9 premiers mois de l'année.

Au-delà de contrats de fabrication avec de grandes enseignes, la distribution des produits de mobilité de CIBOX dont sa marque yeep.me s'élargit. Une partie de la gamme de mobilité de l'entreprise est ou sera disponible dans des magasins ou chaines tels que : Boulanger, MDA, Fnac Darty, Cdiscount, Auchan, Leclerc, Intermarché, Système U, Sport 2000, Intersport... mais également auprès de revendeurs spécialistes de la mobilité.

Perspectives

Le portefeuille de commandes permet de confirmer la perspective d'une croissance des ventes sur l'ensemble de l'année 2021 malgré les aléas de transport et d'approvisionnement de certains composants qui pourraient entraîner le décalage de livraison sur 2022.

Modification du plan de BSAR 2020

Faute de quorum, l'assemblée générale du 12 octobre 2021 n'a pas pu délibérer sur la proposition du conseil d'administration de modification des modalités d'exercice des bons de souscription d'actions remboursables qui avaient été émis en 2020. Les caractéristiques de ces instruments demeurent donc inchangées.

Prochain rendez-vous : Chiffre d'affaires du 4ème trimestre 2021, le 27 janvier 2022,

après Bourse

Retrouvez toutes les informations sur : www.ciboxcorp.com

À propos de CIBOX

Créée en 1995, CIBOX est une entreprise technologique française spécialisée dans les produits électroniques grand public. Au fil des années, CIBOX a acquis une grande expérience dans la conception de produits technologiques répondant aux attentes des consommateurs et des distributeurs.

Aujourd'hui, l'offre s'articule principalement autour d'une gamme de produits innovants dédiés à la mobilité électrique (trottinettes, vélos à assistance électrique, accessoires). Notre métier est de concevoir, fabriquer, entretenir des produits et services de mobilités douces pour les trajets de 3 à 30 km, qu'ils soient personnels ou professionnels. Afin de promouvoir ses solutions innovantes, CIBOX a développé ses propres marques de produits (Scooty et yeep.me) et un service de location dédié aux entreprises (yeep.me SHARE).

CIBOX propose également des produits électroniques de stockage et de téléphonie mobile et des solutions d'accompagnement projet sur-mesure pour les grandes enseignes de distribution.

En 2020, CIBOX a réalisé un chiffre d'affaires de 14,5 M€, en croissance de +106%.

L'action CIBOX est cotée sur Euronext à Paris (CIB - FR0000054322). Elle est éligible PEA, au PEA-PME et au SRD long seulement.