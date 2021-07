06/07/2021 - 18:00

6 juillet 2021. CIBOX, entreprise française d'électronique grand public experte de la mobilité électrique, annonce la mise en œuvre de l'évolution de la gouvernance annoncée le 10 juin 2021 (cf. communiqué de presse). Le Conseil d'administration réuni le 29 juin 2021 a ainsi procédé à la nomination de Georges Lebre au poste de Président Directeur Général et en remplacement de Sung Ming Lun, qui continuera au quotidien à apporter son expertise industrielle à l'entreprise. Par ailleurs, le renouvellement des mandats d'administrateur arrivés à échéance a été validé par l'Assemblée Générale des actionnaires en date du 29 juin 2021.

À la suite de cette nomination, le Conseil d'administration de CIBOX est composé de :

Sandrine Breche

Chantal Tibaut

Sung Ming Lun

Foch Partners

Georges Lebre, Président

À cette occasion, Georges Lebre déclare : « Je remercie une fois de plus Sung ainsi que le Conseil d'administration pour leur confiance. Cette nomination s'inscrit dans la continuité de la transition initiée depuis 2017 au sein de CIBOX. Je suis enthousiaste à l'idée de poursuivre notre engagement en capitalisant sur l'expérience des équipes que nous renforcerons dans l'objectif d'accélérer nos développements.

Si les changements d'habitudes en matière de mobilité sont déjà tangibles, nos déplacements personnels, ceux des artisans ou professionnels, et les livraisons « des derniers kilomètres » vont encore fortement évoluer sous l'impulsion de l'action pour le climat, des aspects économiques et de l'impact sur la santé. Notre action portera donc sur l'enrichissement de notre offre, aujourd'hui composée de vélos et trottinettes électriques imaginés et conçus par nos équipes et avec nos partenaires, avec des produits encore plus durables, adaptés au multimodal, connectés et des services innovants pour le quotidien des particuliers et des professionnels. »

Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du 1er semestre 2021, le 21 juillet 2021, après Bourse

Retrouvez toutes les informations sur : www.ciboxcorp.com

À propos de CIBOX

Créée en 1995, CIBOX est une entreprise technologique française spécialisée dans les produits électroniques grand public. Au fil des années, CIBOX a acquis une grande expérience dans la conception de produits technologiques répondant aux attentes des consommateurs et des distributeurs.

Aujourd'hui, l'offre s'articule principalement autour d'une gamme de produits innovants dédiés à la mobilité électrique (trottinettes, vélos à assistance électrique, accessoires). Notre métier est de concevoir, fabriquer, entretenir des produits et services de mobilités douces pour les trajets de 3 à 30 km, qu'ils soient personnels ou professionnels. Afin de promouvoir ses solutions innovantes, CIBOX a développé ses propres marques de produits (Scooty et yeep.me) et un service de location dédié aux entreprises (yeep.me SHARE).

CIBOX propose également des produits électroniques de stockage et de téléphonie mobile et des solutions d'accompagnement projet sur-mesure pour les grandes enseignes de distribution.

En 2020, CIBOX a réalisé un chiffre d'affaires de 14,5 M€, en croissance de +106%.

L'action CIBOX est cotée sur Euronext à Paris (CIB - FR0000054322). Elle est éligible PEA, au PEA-PME et au SRD long seulement.