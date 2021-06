10/06/2021 - 20:15

10 juin 2021. CIBOX, entreprise française d'électronique grand public experte de la mobilité électrique, annonce un projet d'évolution de sa gouvernance à l'issue de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires convoquée le 29 juin prochain. Sung Ming Lun, actuel Président Directeur Général, a décidé de proposer au Conseil d'administration la nomination de Georges Lebre, Directeur Général Adjoint depuis 2017 et administrateur depuis 2018, en qualité de nouveau Président Directeur Général de CIBOX à compter du 29 juin 2021.



Sung Ming Lun déclare : « Lorsque j'ai demandé à Georges de me rejoindre, je recherchais un leader capable de m'aider à faire de CIBOX un acteur majeur de la mobilité électrique, et qui pourrait, le moment venu, me succéder à la Direction Générale.

Depuis son arrivée, l'activité de CIBOX recentrée sur la mobilité électrique et les challenges pour devenir un leader en France et en Europe me font penser que c'est la bonne personne et le bon moment pour finaliser la transition engagée il y a 4 ans et conduire CIBOX vers une nouvelle étape de son développement. »



Georges Lebre ajoute : « Je remercie Sung et le Conseil d'administration pour leur confiance. En 2017, Sung m'a proposé de rejoindre CIBOX autour d'une conviction partagée sur l'importance qu'allaient avoir les nouvelles mobilités sur le quotidien des gens. C'est fort de cette conviction que nous avons construit ensemble le projet de transformation de l'entreprise. Nous avons élaboré la stratégie au service de notre ambition dans la durée, au-delà des performances à court terme.

Le potentiel de croissance de nos marchés est immense et je suis enthousiaste à l'idée de poursuivre cet engagement avec les femmes et les hommes de CIBOX. La route est encore longue, mais nous savons pouvoir compter sur la mobilisation de tous nos partenaires (industriels, financiers, collectivités locales) et la confiance de nos clients et actionnaires sur la pertinence de notre plan et sa bonne exécution. Ainsi, la cible de 100 M€ de chiffre d'affaires, sans être une prévision, est une ambition atteignable à 5 ans et nous travaillerons dans cette direction. »



Sung Ming Lun, dont le renouvellement du mandat d'administrateur est proposé à la prochaine Assemblée Générale, continuera à apporter à l'entreprise son expertise au quotidien dans les domaines du développement de produits et de la stratégie industrielle.

L'évolution de gouvernance sera suivie d'un enrichissement du management de l'entreprise dans les prochains mois pour porter la stratégie dévoilée le 18 mars dernier[1] et notamment accélérer les positions de CIBOX sur 3 axes :

La durabilité des produits, axe différentiant majeur sur lequel CIBOX est déjà engagé en proposant une réparabilité forte accompagnée de services (tutoriels, pièces détachées accessibles à tous, etc.), avec une volonté d'aller encore plus loin et de proposer des produits fixant un nouveau standard d'exigence en matière de durée de vie et de gestion responsable du cycle ;

Plus d' intégration industrielle , avec à la clé d'avantage de création de valeur locale (France et Europe) ;

, avec à la clé d'avantage de création de valeur locale (France et Europe) ; Une connectivité des produits, au service des utilisateurs et des flottes d'entreprises et collectivités.

À propos de Georges Lebre

Georges Lebre a rejoint la société CIBOX au mois d'août 2017 en qualité de Directeur Général Adjoint. Âgé de 52 ans, il a précédemment occupé les fonctions de Directeur Produit Europe au sein du groupe KESA (DARTY) avant de devenir Directeur Général de SOURCING & CREATION, la société en charge du développement des Marques Propres du groupe BOULANGER.

Depuis son arrivée, Georges Lebre a élaboré, avec les équipes et sous l'impulsion de Sung Ming Lun, les projets à moyen et long termes afin de positionner CIBOX comme un acteur de référence de la mobilité électrique, d'abord en France puis en Europe.

Georges Lebre et Sung Ming Lun sont liés au travers d'un pacte d'actionnaires et contrôlent, de concert avec Laurent Balian, environ 18% du capital et 25% des droits de vote exerçables de l'entreprise à la date du présent communiqué.



Prochain rendez-vous : chiffre d'affaires du 1er semestre 2021, le 21 juillet 2021, après Bourse

Retrouvez toutes les informations sur : www.ciboxcorp.com



À propos de CIBOX

Créée en 1995, CIBOX est une entreprise technologique française spécialisée dans les produits électroniques grand public. Au fil des années, CIBOX a acquis une grande expérience dans la conception de produits technologiques répondant aux attentes des consommateurs et des distributeurs.

Aujourd'hui, l'offre s'articule principalement autour d'une gamme de produits innovants dédiés à la mobilité électrique (trottinettes, vélos à assistance électrique, accessoires). Notre métier est de concevoir, fabriquer, entretenir des produits et services de mobilités douces pour les trajets de 3 à 30 km, qu'ils soient personnels ou professionnels. Afin de promouvoir ses solutions innovantes, CIBOX a développé ses propres marques de produits (Scooty et yeep.me) et un service de location dédié aux entreprises (yeep.me SHARE).

CIBOX propose également des produits électroniques de stockage et de téléphonie mobile et des solutions d'accompagnement projet sur-mesure pour les grandes enseignes de distribution.

En 2020, CIBOX a réalisé un chiffre d'affaires de 14,5 M€, en croissance de +106%.

L'action CIBOX est cotée sur Euronext à Paris (CIB - FR0000054322). Elle est éligible PEA, au PEA-PME et au SRD long seulement.

[1] CIBOX poursuit sa conquête du marché en plein essor de la micro-mobilité électrique et affiche ses ambitions