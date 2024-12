10/12/2024 - 08:30

Communiqué de presse – Promotion résidentielle

Sainte-Marie, La Réunion, le 10 décembre 2024, 11h30 (heure locale)







Livraison de trois résidences à la SHLMR







Dans la continuité du partenariat noué avec la SHLMR (Groupe Action Logement), CBo Territoria annonce la livraison de trois résidences situées à Sainte-Marie et Saint-Paul, comprenant au total 110 appartements, dans le logement locatif intermédiaire et social.

Depuis 20 ans, CBo Territoria se positionne comme un acteur immobilier de référence à La Réunion. Le Groupe développe des quartiers complets adaptés aux besoins variés des Réunionnais en matière de logements, qu'ils soient sociaux ou privés, créant une mixité essentielle pour bâtir des communautés harmonieuses.

Ces opérations témoignent de la confiance de la SHLMR dans l'approche unique de CBo Territoria qui permet d'associer mixité sociale et intégration urbaine. Avec des immeubles sans marqueur social et des espaces naturels, CBo Territoria œuvre pour un territoire solidaire, inclusif et durable où chacun peut s'épanouir.

Résidence Le Foulque 2

41 logements intermédiaires

à la Plaine Saint-Paul

et Résidence Le Jade

31 logements sociaux

à Saint-Leu

Résidence Z'Ambaville

38 logements sociaux

à Beauséjour, Sainte-Marie





A propos de CBo Territoria (FR0010193979, CBOT)

Acteur immobilier de référence à La Réunion depuis 20 ans, CBo Territoria est devenue une foncière de développement multirégionale (381,8 M€ de patrimoine total en valeur à fin juin 2024). Le Groupe, présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur immobilière (Aménageur, Promoteur et Foncière), poursuit son développement via l'exploitation de ses réserves foncières et l'acquisition de terrains. CBo Territoria est un Promoteur Résidentiel important à La Réunion (Immeubles collectifs et parcelles à bâtir), notamment à l'origine de la création de la ville tropicale durable de Beauséjour (2 400 logements, des commerces, des services à terme).

Responsable et engagée pour un immobilier plus durable depuis son origine, la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) est par nature dans l'ADN de l'entreprise. Son engagement et ses actions sont reconnus par le Gai?a-Index, indice franc?ais de référence des petites et moyennes valeurs les plus vertueuses en matière de RSE. Depuis son entrée en 2016, CBo Territoria reste dans le haut du classement de sa catégorie.

Cotée sur Euronext Paris (compartiment C), CBo Territoria est une des rares sociétés immobilières éligible au PEA PME.



