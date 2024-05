02/05/2024 - 08:00

Sainte-Marie, le 2 mai 2024, pour diffusion immédiate

Evolution de la gouvernance de CBo Territoria

Le Conseil d'administration de CBo Territoria (ISIN : FR0010193979 - CBOT), acteur immobilier de référence à La Réunion depuis près de 20 ans, réuni le jeudi 2 mai 2024 à 8h30, heure locale, sous la présidence de M. Eric Wuillai a pris acte de la démission de ce dernier de son mandat d'administrateur de la société ainsi que de la fin de son mandat de Président du Conseil d'Administration, prenant effet à l'issue de l'Assemblée générale des actionnaires qui se tient ce jour à Sainte-Marie (La Réunion) à 14h30 heure locale (12h30 heure de Paris).

Le Conseil d'administration a tenu à remercier Eric Wuillai pour l'engagement dont il aura fait preuve pour développer depuis sa création un groupe devenu une référence dans l'immobilier tertiaire et résidentiel à La Réunion en contribuant à l'aménagement du territoire insulaire avec des valeurs sociales et environnementales fortes, chevillées au corps, illustrées parfaitement par la ville tropicale de Beauséjour. Le Conseil lui souhaite également toute la réussite dans le cadre de ses prochaines fonctions au sein du Conseil d'administration de la SHLMR[1].

Le Conseil d'administration a également décidé de modifier les conditions d'exercice de la direction générale en regroupant les fonctions de Président et de Directeur général, qui seront assumées par Géraldine Neyret Gleizes à l'issue de l'Assemblée générale, ce jour. Il est rappelé que son mandat arrivera à échéance à l'issue de l'Assemblée générale appelée à se tenir en 2027.

En conséquence, le Conseil sera composé à l'issue de l'Assemblée générale, et sous réserve du vote favorable sur les renouvellements de mandats figurant à son ordre du jour, de huit administrateurs, dont quatre administrateurs indépendants et d'un censeur, avec une représentation équilibrée des femmes et des hommes.

Calendrier financier 2024 : Assemblée générale des actionnaires - Jeudi 2 mai 2024 (Sainte-Marie La Réunion)

A propos de CBo Territoria (FR0010193979, CBOT)

Acteur immobilier de référence à La Réunion depuis près de 20 ans, CBo Territoria est devenue une foncière de développement multi-régionale spécialisée sur les actifs tertiaires (318,9 M€, soit 86% de son patrimoine total en valeur à fin décembre 2023). Le Groupe, présent sur l'ensemble de la chai?ne de valeur immobilière (Aménageur, Promoteur et Foncière), poursuit son développement via l'exploitation de ses réserves foncières ou l'acquisition de terrains. CBo Territoria finance son développement gra?ce notamment à son activité de Promoteur Résidentiel (Immeubles collectifs ou parcelles) et accessoirement Tertiaire et via la cession programmée de son patrimoine résidentiel résiduel auprès de la SHLMR.

CBo Territoria est une foncière de rendement éligible au PEA PME cotée sur Euronext Paris (compartiment C).

Responsable et engagée pour un immobilier plus durable depuis son origine, la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) est par nature dans l'ADN de l'entreprise. Son engagement et ses actions sont reconnus par le Gai?a-Index, indice franc?ais de référence des petites et moyennes valeurs les plus vertueuses en matière de RSE. Depuis son entrée en 2016, CBo Territoria reste dans le haut du classement de sa catégorie.

Plus d'informations sur cboterritoria.com

[1] Sur recommandation du Medef, Action Logement a proposé la nomination de M. Eric Wuillai en qualité d'administrateur de la SHLMR (Société anonyme d'Habitations à Loyer Modéré de La Réunion) en vue de lui confier, sur décision du Conseil d'administration prévu le 21 juin 2024, la Présidence de ce dernier.