Journées portes ouvertes les 3 et 4 mai pour la commercialisation des parcelles viabilisées du lotissement Jardin du Golf à Sainte-Marie

Livraison à la SHLMR de la résidence en Prêt Locatif Social (PLS) Le Clos des Serins à Saint-Paul



CBo Territoria annonce ce jour l'achèvement des travaux du lotissement Jardin du Golf à l'entrée de Beauséjour à Sainte-Marie et la livraison de la résidence Le Clos des Serins sur Marie Caze à Saint-Paul en PLS (Prêt Locatif Social). Ces deux opérations illustrent de la profondeur de l'offre de produits immobiliers résidentiels développés par le Groupe pour répondre aux besoins immobiliers des réunionnais.



Jardin du Golf, 18 parcelles de standing disponibles sur les hauteurs de Sainte-Marie



Les travaux d'aménagement de ce nouveau lotissement de standing privatisé comprenant 18 parcelles viabilisées, clôturées, viennent de s'achever. Ce programme d'exception se situe à Sainte-Marie aux portes de Beauséjour, à 10 mn en voiture de l'aéroport de Gillot, du quartier d'affaires de La Mare et du centre commercial de Duparc.

Jardin du Golf est idéalement placé à la fois à proximité directe du restaurant et du centre sportif Beauséjour Sport Club, des commerces et services de la place du marché de Beauséjour, et du cheminement piétonnier et ombragé de la Coulée Verte Est.

Ce lotissement résidentiel où régnera la tranquillité dans un espace de vie végétalisé avec vue mer et/ou vue montagne, est implanté sur un terrain à faible dénivelé, facilitant la construction des villas.



Les 3 et 4 mai prochains, l'équipe commerciale de CBo Territoria invite les potentiels acquéreurs à venir découvrir les parcelles disponibles dans le cadre de « Journées Portes ouvertes » de 9h00 à 17h00.



Point de rencontre : place du marché de Beauséjour.



Le Clos des Serins, 30 logements sociaux à l'esprit de « maisonnées »

La résidence Le Clos des Serins à Marie Caze réalisée en VEFA pour la SHLMR (Groupe Action Logement) est composée de 30 logements de type T2, T3 et T4. Répartis par bloc de 4 logements maximum, en R+1, sur 2 bâtiments, le parti pris architectural choisi confère au programme un esprit de « maisonnées ».

De plus, un soin tout particulier a été apporté au cœur d'îlot végétalisé, avec notamment la conservation des tamarins des hauts qui apportent ombrage et fraicheur. Ces principes architecturaux garantissent le fonctionnement bioclimatique de la résidence, et permettent aux locataires de vivre dans un espace aéré et végétalisé plaisant.

Le programme se situe à proximité du lycée Paul Vergès (St Paul IV) et des équipements commerciaux de la zone de Savanna. Le quartier de Marie Caze poursuit son développement, de nouvelles résidences (117 logements intermédiaires et logements libres) seront livrées en 2024, ainsi que des espaces sportifs et de loisirs.

Plus d'informations sur www.cboterritoria.com



A propos de CBo Territoria (FR0010193979, CBOT)

Acteur immobilier de référence à La Réunion depuis près de 20 ans, CBo Territoria est devenue une foncière de développement multi-régionale spécialisée sur les actifs tertiaires (318,9 M€, soit 86% de son patrimoine total en valeur à fin décembre 2023). Le Groupe, présent sur l'ensemble de la chai?ne de valeur immobilière (Aménageur, Promoteur et Foncière), poursuit son développement via l'exploitation de ses réserves foncières ou l'acquisition de terrains. CBo Territoria finance son développement grace notamment à son activité de Promoteur Résidentiel (Immeubles collectifs ou parcelles) et accessoirement Tertiaire et via la cession programmée de son patrimoine résidentiel résiduel auprès de la SHLMR.

CBo Territoria est une foncière de rendement éligible au PEA PME cotée sur Euronext Paris (compartiment C).

Responsable et engagée pour un immobilier plus durable depuis son origine, la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) est par nature dans l'ADN de l'entreprise. Son engagement et ses actions sont reconnus par le Gaia-Index, indice franc?ais de référence des petites et moyennes valeurs les plus vertueuses en matière de RSE. Depuis son entrée en 2016, CBo Territoria reste dans le haut du classement de sa catégorie.





