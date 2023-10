05/10/2023 - 08:45

Communiqué de presse – Ouverture du centre commercial Ylang Ylang

Sainte-Marie, le 5 octobre 2023, 10h45

Inauguration et ouverture au public

du Centre Commercial Ylang Ylang à Combani, Mayotte

CBo Territoria, Groupe responsable et engagé dans le développement de Mayotte depuis 2016, a inauguré hier au côté des institutionnels et de l'ensemble des partenaires (Préfecture, Conseil Départemental, Mairie de Tsingoni, Agence Française de Développement, La Banque des Territoires, les commerçants locataires…) le Centre Commercial Ylang Ylang à Combani. Cet ensemble commercial de près de 7 000 m² de surface utile est détenu à 100% par le Groupe.

Le Centre Commercial Ylang Ylang ouvre ses portes aujourd'hui et comprend un supermarché Carrefour (exploité par le Groupe GBH), les enseignes Mr Bricolage, C'TAM (exploitées par le Groupe Cananga), ainsi qu'une galerie commerciale de 15 boutiques. Les familles mahoraises vont pouvoir bénéficier de ce nouveau lieu de vie et de services offrant une diversité d'offre complète : prêt à porter (OVS, Skechers…), puériculture (Bébé 9, Okaidi), beauté, bien-être et bijouterie (Beauty Success, The Body Shop, Oceanor…), télécommunications (Orange, SFR et Canal +) et restauration (Burger Yatrou…).

Pour ce site, CBo Territoria précurseur dans le domaine de la conception, la construction et le fonctionnement de bâtiments écologiques en milieu tropical vise l'obtention de la certification BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) courant 2024 et sera ainsi le pionnier portant ce label sur la zone océan Indien. En effet, ce Centre Commercial traduit une forte ambition environnementale en matière de conception du bâtiment, d'équipements, de gestion des eaux pluviales et de réduction des déchets. La conception thermique respecte le référentiel Mayénergie Plus (charte de l'ADEME) et la toiture sera équipée de panneaux photovoltaïques.

Le Groupe confirme également son engagement dans le 2ème département français le plus densément peuplé, bénéficiant d'aides au développement importantes mises en place par l'Etat et l'Union Européenne. Ylang Ylang offre un équipement moderne, répondant à une attente forte du territoire sur un secteur jusqu'alors sous équipé mais incontestablement stratégique sur le plan économique, à la croisée des routes départementales reliant le nord, le sud et l'ouest du territoire. Il représente une étape du développement du territoire permettant un équilibrage en offrant une alternative aux services proposés sur la capitale Mamoudzou.

Ce projet s'inscrit dans la feuille de route Impact Péi 2030* de CBo Territoria avec une dimension sociale forte, portée par une démarche d'anticipation des recrutements avec les futurs commerçants au travers du partenariat avec les acteurs du service public de l'emploi, destiné à optimiser les retombées économiques au profit des habitants de la commune de Tsingoni et du centre-ouest de l'île. Ce sont à ce titre près de 130 emplois directs qui ont été créés.

Dans le prolongement du centre commercial, CBo Territoria poursuit son développement sur la zone en réalisant des projets immobiliers tertiaires. A ce titre, Pôle Emploi se verra livrer un bâtiment de bureaux d'une surface utile de 1 130 m² au second trimestre 2024. Par ailleurs, l'offre tertiaire sur cette zone s'étoffe avec la mise en commercialisation d'un ensemble de bureaux de 2 150 m² et d'un retail park de 2 900 m² de surface utile.

Géraldine Neyret, Directeur Général de CBo Territoria « Nous sommes heureux de participer à la structuration et au développement du territoire Mahorais par la création de ce lieu de vie et d'échanges. Cette dynamique économique est accompagnée d'une forte attention aux enjeux environnementaux, avec le premier bâtiment livré en cours de labellisation BREEAM dans toute la zone océan Indien».

* CBo Territoria donne un nouvel élan à son action RSE afin de se préparer aux grands enjeux internationaux et européens sur le plan du Climat, de l'Environnement et d'une vision de long terme de l'Economie. Pour cela, elle a défini une dynamique vertueuse pour les territoires où elle s'implante et ses parties prenantes autour de 4 enjeux : Citoyenne Responsable, Mobilisée pour l'environnement, Efficace dans sa gestion énergétique et Employeur Engagé. C'est autour de ces enjeux que le Groupe a structuré en 2022 son plan d'actions pour les prochaines années, nommé « Impact Péi 2030 ».

Calendrier financier 2024 : Chiffre d'affaires annuel 2023 - mardi 6 février 2024

A propos de CBo Territoria (FR0010193979, CBOT)

Acteur immobilier de référence à La Réunion depuis près de 20 ans, CBo Territoria est devenue une foncière de développement multi-régionale spécialisée sur les actifs tertiaires (300,8 M€, soit 81% de son patrimoine total en valeur à fin juin 2023). Le Groupe, présent sur l'ensemble de la chai?ne de valeur immobilière (Aménageur, Promoteur et Foncière), poursuit son développement via l'exploitation de ses réserves foncières ou l'acquisition de terrains. CBo Territoria finance son développement gra?ce notamment à son activité de Promoteur Résidentiel (Immeubles collectifs ou parcelles) et accessoirement Tertiaire et via la cession programmée de son patrimoine résidentiel résiduel auprès de la SHLMR.

CBo Territoria est une foncière de rendement éligible au PEA PME cotée sur Euronext Paris (compartiment C).

Responsable et engagée pour un immobilier plus durable depuis son origine, la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) est par nature dans l'ADN de l'entreprise. Son engagement et ses actions sont reconnus par le Gai?a-Index, indice franc?ais de référence des petites et moyennes valeurs les plus vertueuses en matière de RSE. Depuis son entrée en 2016, CBo Territoria reste dans le haut du classement de sa catégorie.

Plus d'informations sur cboterritoria.com

Contacts INVESTISSEURS

Caroline Clapier - Directrice Administrative et Financière - direction@cboterritoria.com

Agnès Villeret - Komodo - Tel. : 06 83 28 04 15 - agnes.villeret@agence-komodo.com

Contacts PRESSE

Finance : Agnès Villeret - agnes.villeret@agence-komodo.com

Corporate - Paris : Dina Morin - dmorin@capvalue.fr

La Réunion & Mayotte : Catherine Galatoire - cgalatoire@cboterritoria.com