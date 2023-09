28/09/2023 - 17:45

Communiqué de presse – Activité Promotion résidentielle

Sainte-Marie, le 28 septembre 2023, 19h45

Promotion résidentielle : une année active pour CBo Territoria

sur toutes les gammes de produits

CBo Territoria est cette année encore un des principaux promoteurs résidentiels de l'île de La Réunion avec une offre répondant à l'ensemble des segments du marché : appartements en Logement Locatif Intermédiaire (LLI) ou Logement Locatif Social (LLS) vendus à des bailleurs institutionnels, appartements en accession, éligibles également aux dispositifs Pinel Outre-mer[1] ou Loi Girardin pour les particuliers et les entreprises, ou encore terrains à bâtir.

A fin septembre, le Groupe ne compte pas moins de 468 lots en cours de construction, répartis sur 4 grandes ZAC : 216 lots sur Beauséjour à Sainte-Marie, 147 sur Marie Caze à Saint-Paul, 85 sur Roche Café à Saint-Leu et 20 parcelles sur Cap Austral à Saint-Pierre.

Ainsi, après avoir livré en juillet dernier la première tranche de Bengali à Marie Caze, une résidence de 33 lots, dans un cadre arboré, calme, répondant aux normes bioclimatiques et bénéficiant d'une vue imprenable sur la baie de Saint-Paul, la seconde tranche (32 lots) est en cours de construction pour une livraison prévue au 2ème trimestre 2024.

Dans le Sud-Ouest de l'île, CBo Territoria développe à Saint-Leu pour le compte de la SHLMR (Groupe Action Logement) la résidence Le Jade à Roche Café (31 lots) en Logement Locatif Intermédiaire et en Logements Locatifs Très Sociaux ainsi que Pierre de Lune, 12 maisons individuelles de type F4 en PSLA. Le Prêt Social de Location-Accession (PSLA[2]) facilite l'accès à la propriété des ménages modestes sans apport initial. Ces deux opérations seront livrées fin 2024.

Dans le Sud de l'île, CBo Territoria a commercialisé au premier trimestre 2023 la première tranche du lotissement Kaisary (29 terrains à bâtir) dans le quartier à vivre Cap Austral à Saint-Pierre. Compte tenu du succès remporté, le Groupe s'apprête à lancer la commercialisation de la seconde tranche composée de 20 parcelles vue mer.

Enfin, au sein du quartier de Beauséjour à proximité de Saint-Denis, le Groupe construit trois programmes à destination de la SHLMR : les résidences Zambaville (38 lots) en LLS, Lobélie (35 lots en LLI et 12 en LLS) ainsi que la résidence Jardin des Gardénias (78 lots) en LLI, vendue en VEFA en juin dernier.

Cette vente s'inscrit dans le cadre du protocole d'accord signé en 2019 entre les deux parties et confirme de nouveau la confiance de la SHLMR dans l'attractivité de la ville durable en milieu tropical que représente Beauséjour. Une attention toute particulière a été intégrée aux marchés de travaux quant à l'insertion sociale au sein des équipes sur le chantier, conformément au plan RSE Impact Péi 2030 de CBo Territoria. La ville " grandeur nature " poursuit son développement avec à ce jour 1 800 logements livrés et plus de 200 lots en cours de chantier.



CBo Territoria s'apprête en outre à lancer la commercialisation de plusieurs nouveaux programmes à Beauséjour et Marie-Caze totalisant 285 logements pour enrichir son offre.

A propos de CBo Territoria (FR0010193979, CBOT)

Acteur immobilier de référence à La Réunion depuis près de 20 ans, CBo Territoria est devenue une foncière de développement multi-régionale spécialisée sur les actifs tertiaires (300,8 M€, soit 81% de son patrimoine total en valeur à fin juin 2023). Le Groupe, présent sur l'ensemble de la chai?ne de valeur immobilière (Aménageur, Promoteur et Foncière), poursuit son développement via l'exploitation de ses réserves foncières ou l'acquisition de terrains. CBo Territoria finance son développement gra?ce notamment à son activité de Promoteur Résidentiel (Immeubles collectifs ou parcelles) et accessoirement Tertiaire et via la cession programmée de son patrimoine résidentiel résiduel auprès de la SHLMR.

CBo Territoria est une foncière de rendement éligible au PEA PME cotée sur Euronext Paris (compartiment C).

Responsable et engagée pour un immobilier plus durable depuis son origine, la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) est par nature dans l'ADN de l'entreprise. Son engagement et ses actions sont reconnus par le Gai?a-Index, indice franc?ais de référence des petites et moyennes valeurs les plus vertueuses en matière de RSE. Depuis son entrée en 2016, CBo Territoria reste dans le haut du classement de sa catégorie.

Plus d'informations sur cboterritoria.com

[1] Ou Pinel Dom, dispositif de défiscalisation présentant des taux de 21,5%, 26% et 28,5% en 2023 selon l'engagement de location (6, 9 ou 12 ans) vs 10,5%, 15% et 17,5% en métropole. En 2024, les taux seront légèrement revus à respectivement 20%, 23% et 25% en Outre-mer. De plus, le plafond des niches fiscales à La Réunion est de 18 000 €, contre 10 000 € en métropole.

[2] Le ménage loue d'abord le logement neuf agréé par l'Etat et verse une redevance et peut ensuite en devenir propriétaire à un tarif préférentiel et bénéficier d'aides. Le PSLA est soumis à conditions.