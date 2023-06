27/06/2023 - 19:05

Communiqué de presse

Sainte-Marie, 27 juin 2023 à 21h00

Succès de l'émission d'Obligations à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes (ORNANE 2023) à échéance du 30 juin 2028, pour un montant nominal de 15 millions d'euros environ

Rachat concomitant des ORNANE 2018 en circulation à hauteur de 23 millions d'euros environ

CBo Territoria (la « Société » ou « CBo Territoria ») annonce le succès de son émission d'Obligations à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes (ORNANE) (les « Obligations ») dans le cadre d'une offre visée au 1° de l'article 411-2 du Code monétaire et financier s'adressant à des investisseurs qualifiés et à un cercle restreint d'investisseurs agissant pour compte propre, d'un montant nominal de 15 081 112,20 euros représenté par 3 590 741 Obligations.

Le produit de l'Emission est affecté au refinancement d'une partie des Obligations à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes émises par la Société en 2018 avec une échéance au 1er juillet 2024 (« ORNANE 2018 »).

Suite à l'offre de rachat des ORNANE 2018 proposée simultanément, la Société rachètera 4 655 203 ORNANE 2018 représentant un montant nominal de 22 577 734,55 euros. A la suite de ce rachat, le montant agrégé en principal des ORNANE 2018 restant en circulation s'élèvera à 3 805 795 euros.

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES OBLIGATIONS

Valeur nominale – taux d'intérêt – échéance :

La valeur nominale unitaire des Obligations fixée à 4,20 euros fait ressortir une prime d'émission de 15% par rapport au cours de référence[1] de l'action CBo Territoria sur le marché réglementé d'Euronext à Paris (« Euronext Paris »).

Les Obligations porteront intérêt à un taux nominal annuel de 7% payable semestriellement à terme échu le 30 décembre et le 30 juin de chaque année (ou le jour ouvré suivant si l'une de ces dates n'est pas un jour ouvré), et pour la première fois le 30 décembre 2023.

Les Obligations seront émises au pair le 30 juin 2023, date prévue de règlement-livraison des Obligations et à moins qu'elles n'aient été précédemment converties, échangées, remboursées, ou rachetées et annulées, seront remboursées au pair le 30 juin 2028 (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré).

Amortissement anticipé des Obligations au gré de la Société :

Les Obligations pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé à l'initiative de la Société sous certaines conditions et notamment dans les cas suivants :

À tout moment, pour tout ou partie des Obligations, sans limitation de prix ni de quantité, par rachats en Bourse ou hors Bourse ou par offres de rachat ou d'échange.

A compter du 30 juin 2026 et jusqu'à la date de remboursement normal, pour la totalité des Obligations restant en circulation sous réserve d'un préavis d'au moins 40 jours de Bourse, par remboursement au pair majoré des intérêts courus depuis la dernière date de paiement d'intérêts jusqu'à la date fixée pour le remboursement anticipé, si la moyenne arithmétique, calculée sur 20 jours de Bourse consécutifs parmi les 40 qui précèdent la parution de l'avis de remboursement anticipé, des produits des premiers cours cotés de l'action CBo Territoria constatés sur Euronext Paris et du ratio de conversion en vigueur à chaque date excède 130% de la valeur nominale des Obligations.

A tout moment, pour la totalité des Obligations en circulation sous réserve d'un préavis d'au moins 40 jours de Bourse, par remboursement au pair majoré des intérêts courus, si leur nombre restant en circulation est inférieur à 10% du nombre d'Obligations émises.

Remboursement anticipé des Obligations au gré des porteurs d'Obligations en cas de Changement de Contrôle :

En cas de Changement de Contrôle tout porteur d'Obligation pourra, à son gré, demander le remboursement anticipé en espèces de tout ou partie des Obligations dont il sera propriétaire, à un prix égal au pair majoré des intérêts courus.

Droit à l'Attribution d'actions :

Les porteurs d'Obligations bénéficieront d'un droit à l'attribution d'actions qu'ils pourront exercer à tout moment à compter de la date d'émission et jusqu'au vingt-neuvième jour de Bourse (inclus) précédant la date d'amortissement normal ou anticipé.

Le taux de conversion des Obligations est de 1 action pour 1 Obligation sous réserve d'ajustements ultérieurs.

En cas d'exercice du droit à l'attribution d'actions, les porteurs d'Obligations recevront au choix de la Société soit uniquement un montant en numéraire, soit la combinaison d'un montant en numéraire et d'actions CBo Territoria nouvelles et/ou existantes soit uniquement des actions CBo Territoria nouvelles et/ou existantes. Les actions CBo Territoria nouvelles et/ou existantes éventuellement remises porteront jouissance courante et seront admises sur la même ligne de cotation que les actions existantes.

DILUTION

Compte-tenu de l'émission des ORNANE 2023 d'un montant de 15 081 112,20 euros avec une valeur nominale unitaire des Obligations de 4,20 euros, la dilution serait la suivante :

En cas d'exercice du droit à l'attribution de l'ensemble des ORNANE 2023 Taux de dilution

sur une base non diluée Taux de dilution

sur une base diluée* Hypothèse où la Société déciderait de remettre uniquement des actions nouvelles 9.82 % 11,97 % Hypothèse où la Société déciderait de régler la valeur nominale des Obligations en numéraire et de régler en actions nouvelles, la différence entre la valeur de conversion des Obligations et leur valeur nominale (en faisant l'hypothèse d'une valeur de conversion de 5,46 euros correspondant à 130% de la valeur nominale des Obligations, seuil à partir duquel la Société peut exercer son option de remboursement anticipé des Obligations et qui correspond à une hausse de 50% du cours de l'action). 2,27 % 4,41 %

*Tenant compte des 784 700 ORNANES 2018 restant en circulation post rachat

ENGAGEMENT

Dans le cadre de l'émission, la Société a consenti un engagement d'abstention

de 90 jours calendaires à compter de la date de règlement-livraison, sous réserve de certaines exceptions.

CADRE JURIDIQUE DE L'EMISSION – PLACEMENT – ADMISSION AUX NEGOCIATIONS SUR EURONEXT ACCESS

L'émission des Obligations est réalisée avec suppression du droit préférentiel de souscription dans le cadre d'une offre visée au 1 de l'article L.411-2 du Code monétaire et financier en vertu de la vingt-deuxième résolution de l'assemblée générale mixte du 8 juin 2022.

Les Obligations ont fait uniquement l'objet d'une offre s'adressant à un cercle restreint d'investisseurs agissant pour compte propre et à des investisseurs qualifiés tels que définis au point « e » de l'article 2 du règlement (UE) n° 2017/1129 du 14 juin 2017, en France et hors de France (à l'exception notamment des Etats-Unis d'Amérique, du Canada, de l'Australie et du Japon).

Les Obligations font l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur le marché Euronext Access d'Euronext Paris. L'admission aux négociations des Obligations est prévue le 30 juin 2023.

RACHAT DES ORNANE 2018 (CODE ISIN FR0013314572)

Concomitamment à l'émission des Obligations, la Société a lancé une offre de rachat des Obligations à option de Remboursement en Numéraire et/ou en Actions Nouvelles et/ou Existantes (ci-après « ORNANE 2018) au prix de 4,94 euros par Obligation 2018 correspondant à somme de la valeur nominale de 4,85 euros et des intérêts courus au 30 juin 2023. Dans ce cadre, il a été reçu des demandes de rachat portant sur 4 655 203 ORNANE 2018 représentant un montant coupon couru inclus de 22 996 702,82 euros et environ 75 % du nombre d'ORNANE 2018 initialement émises.

Le règlement-livraison du rachat de ces 4 655 203 ORNANE 2018 interviendra le 30 juin 2023 sous réserve du règlement-livraison de l'émission d'Obligations. Ensuite les ORNANE 2018 rachetées seront annulées conformément aux termes du contrat d'émission.

L'émission des Obligations ainsi que le rachat des ORNANE 2018 ont été dirigés par Octo Finances en qualité de Chef de File et Teneur de Livre.

Les services d'agent de calcul et de représentant de la masse des obligataires seront assurés par Aether Financial Services.

Dans le cadre de cette opération, CBo Territoria a été conseillée par D'hoir Beaufre Associés (Cabinet d'avocats).

Calendrier indicatif

29 juin 2023 Diffusion de l'avis Euronext 30 juin 2023 Règlement livraison des ORNANE 2023

Règlement livraison du rachat des ORNANE 2018

Admission des ORNANE 2023 aux négociations sur Euronext Access

Information accessible

L'offre des Obligations n'a pas donné lieu à l'établissement d'un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF »).

Des informations détaillées sur CBo Territoria, notamment celles relatives à son activité, ses résultats, ses perspectives et les facteurs de risques correspondants figurent dans le Rapport Financier Annuel 2022 de CBo Territoria diffusé le 28 avril 2023 disponible, sans frais, au siège social de CBo Territoria, Cour de l'Usine, BP 105, La Mare, 97438 Sainte-Marie (île de La Réunion), et sur le site internet de CBo Territoria (www.cboterritoria.com). Les autres informations réglementées et l'ensemble des communiqués de presse de CBo Territoria sont disponibles sur le site internet de la Société (www.cboterritoria.com).

CBo Territoria attire l'attention du public sur les facteurs de risques présentés aux pages 23 à 31 du Rapport financier annuel 2022.

Prochaine publication :

Résultats du 1 er semestre 2023 : mardi 12 septembre 2023 (après Bourse)

semestre 2023 : mardi 12 septembre 2023 (après Bourse) Réunion de présentation (webcast) : mercredi 13 septembre à 9h00 (heure de Paris) soit 11h00 (heure de La Réunion)

A propos de CBo Territoria (FR0010193979, CBOT)

Acteur immobilier de référence à La Réunion depuis près de 20 ans, CBo Territoria est devenue une foncière de développement multi-régionale spécialisée sur les actifs tertiaires (300,6 M€, soit 81% de son patrimoine total en valeur à fin 2022). Le Groupe, présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur immobilière (Aménageur, Promoteur et Foncière), poursuit son développement via l'exploitation de ses réserves foncières ou l'acquisition de terrains. CBo Territoria finance son développement grâce notamment à son activité de Promoteur Résidentiel (Immeubles collectifs ou parcelles) et accessoirement Tertiaire et via la cession programmée de son patrimoine résidentiel résiduel auprès de la SHLMR.

CBo Territoria est une foncière de rendement éligible au PEA PME cotée sur Euronext Paris (compartiment C). Responsable et engagée pour un immobilier plus durable depuis son origine, la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) est par nature dans l'ADN de l'entreprise. Son engagement et ses actions sont reconnues par le Gaïa-Index, indice français de référence des petites et moyennes valeurs les plus vertueuses en matière de RSE. Depuis son entrée en 2016, CBo Territoria reste dans le haut du classement de sa catégorie.

Plus d'informations sur cboterritoria.com

