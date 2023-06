08/06/2023 - 08:45

Communiqué de presse – Informations réglementées

Sainte-Marie, le 8 juin 2023, 10h45

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 7 JUIN 2023

Approbation de l'ensemble des résolutions présentées par le Conseil d'Administration

Entrée au Conseil d'Administration de Géraldine Neyret Gleizes en qualité d'administratrice et nomination par le Conseil au poste de Directeur général du Groupe

Renouvellement du mandat de Président du Conseil d'Administration de M. Eric Wuillai

Paiement du dividende de 0,24 euro par action le 15 juin en numéraire

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires de CBo Territoria réunie le 7 juin à Sainte-Marie (La Réunion), sous la présidence de M. Eric Wuillai, a approuvé l'ensemble des résolutions présentées par le Conseil d'Administration avec un quorum de 43,66% pour la partie ordinaire et de 43,40% pour la partie extraordinaire, dont notamment :

les comptes sociaux et les comptes consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2022,

l'affectation du résultat de l'exercice, ainsi que la distribution d'un dividende de 0,24 euro par action qui sera détaché le 13 juin et mis en paiement, intégralement en numéraire, le 15 juin 2023,

les résolutions relatives à la rémunération des mandataires sociaux et des membres du Conseil d'Administration, y compris les censeurs,

la nomination de Mme Géraldine Neyret Gleizes en qualité d'administratrice, le renouvellement de M. Jérôme Goblet en qualité d'administrateur et de M. Harold Cazal en qualité de censeur,

et le renouvellement des délégations financières au Conseil d'Administration.

Les actionnaires ont rejeté les résolutions, non agréées par le Conseil d'Administration, déposées par un actionnaire visant à proposer une option pour le paiement du dividende en actions.

Nomination de Géraldine Neyret Gleizes en tant que Directeur Général

A l'issue de l'Assemblée Générale, le Conseil d'Administration réuni ce jour a statué sur la dissociation des fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur général. Il a nommé Mme Géraldine Neyret Gleizes Directeur général et renouvelé le mandat de Président du Conseil d'administration de M. Eric Wuillai, à compter de ce jour.

Commentant sa nomination, Géraldine Neyret Gleizes ajoute : « Je remercie les membres du Conseil d'Administration pour leur confiance et Eric Wuillai pour son accompagnement dans cette étape. Depuis mon arrivée en 2020, j'ai pu apprécier la vitalité du territoire réunionnais et la pertinence de la stratégie de développement du Groupe à la fois porteur de dynamisme et de croissance sur le plan économique, mais aussi engagé sur le volet environnemental et social. J'ai à cœur de poursuivre cette trajectoire habilement menée par Eric wuillai et de relever avec les équipes de CBo Territoria de nouveaux défis dans un contexte toujours plus exigeant ».

Géraldine Neyret Gleizes (40 ans), diplômée de l'ESSEC Business School, a évolué au sein du Groupe Unibail-Rodamco-Westfield pendant près de 14 ans. Elle débute à l'investissement au sein du Pôle Bureaux France, avant de mener le développement du centre commercial So Ouest livré en 2012 à Levallois Perret. En 2013, elle prend la Direction des investissements Bureaux France, en charge de l'asset management du patrimoine bureaux du groupe, et de la politique d'arbitrages. Nommée Directeur des Opérations Retail France en 2017, elle met en place la stratégie de création de valeur sur les quelques 20 grands centres commerciaux de la foncière. Elle rejoint CBo Territoria en tant que Directrice générale adjointe en août 2020.

Eric Wuillai, Président du Conseil d'Administration de CBo Territoria déclare à cette occasion : « Je suis aujourd'hui à la fois fier et heureux. Fier du travail accompli depuis près de 20 ans à la tête de CBo Territoria pour participer à l'aménagement et au développement économique du territoire réunionnais, et heureux de passer le témoin à Géraldine Neyret Gleizes, qui développe le Groupe à mes côtés depuis bientôt trois ans, animée par cette même passion et d'un professionnalisme fédérateur pour nos collaborateurs ».

Désormais, le Conseil d'Administration de CBo Territoria compte 9 membres et est assisté d'un censeur. La proportion de femmes est de 55% et la proportion d'administrateurs indépendants est de 44%.

e résultat détaillé des votes et le procès-verbal de l'Assemblée Générale Mixte seront disponibles sur le site de CBo Territoria rubrique Finance/informations réglementées.

Calendrier financier 2023

Résultats du 1er semestre 2023 : mardi 12 septembre 2023 (après bourse)

A propos de CBo Territoria (FR0010193979, CBOT)

Acteur immobilier de référence à La Réunion depuis près de 20 ans, CBo Territoria est devenue une foncière de développement multi-régionale spécialisée sur les actifs tertiaires (300,6 M€, soit 81% de son patrimoine total en valeur à fin 2022). Le Groupe, présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur immobilière (Aménageur, Promoteur et Foncière), poursuit son développement via l'exploitation de ses réserves foncières ou l'acquisition de terrains. CBo Territoria finance son développement grâce notamment à son activité de Promoteur Résidentiel (Immeubles collectifs ou parcelles) et accessoirement Tertiaire et via la cession programmée de son patrimoine résidentiel résiduel auprès de la SHLMR.

CBo Territoria est une foncière de rendement éligible au PEA PME cotée sur Euronext Paris (compartiment C).

Responsable et engagée pour un immobilier plus durable depuis son origine, la RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises) est par nature dans l'ADN de l'entreprise. Son engagement et ses actions sont reconnues par le Gaïa-Index, indice français de référence des petites et moyennes valeurs les plus vertueuses en matière de RSE. Depuis son entrée en 2016, CBo Territoria reste dans le haut du classement de sa catégorie.

Plus d'informations sur cboterritoria.com

