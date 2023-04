13/04/2023 - 18:45

Communiqué de presse

Sainte-Marie, le 13 avril 2023, 20h45

Informations relatives au Dividende 2022 et à la Gouvernance

Le Conseil d'Administration de CBo Territoria (ISIN : FR0010193979 - CBOT), acteur immobilier de référence à La Réunion depuis près de 20 ans, réuni le mercredi 12 avril 2023 sous la présidence de M. Eric Wuillai a validé les projets de résolutions soumises au vote de l'Assemblée Générale du 7 juin prochain, proposant notamment le versement d'un dividende de 0,24€/action, dont le détachement aurait lieu le mardi 13 juin 2023 et le paiement le 15 juin 2023.

A l'issue de l'Assemblée Générale, le Conseil d'Administration sera appelé à statuer sur la dissociation des fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Directeur Général.

Calendrier financier 2023

Assemblée Générale : mercredi 7 juin 2023

Résultats du 1er semestre 2023 : mardi 12 septembre 2023 (après bourse)

Ce calendrier est donné à titre indicatif, il est susceptible d'être modifié si nécessaire.

Information on the 2022 Dividend and Governance

The Board of Directors of CBo Territoria (ISIN: FR0010193979 - CBOT), a leading real estate player in La Réunion for nearly 20 years, meeting on Wednesday 12 April 2023 under the chairmanship of Mr Eric Wuillai, adopted the draft resolutions to be submitted for approval at its Shareholders' Meeting on 7 June 2023, proposing in particular the payment of a dividend of €0.24/share, with an ex-dividend date on Tuesday 13 June 2023 and a payment date on 15 June 2023.

At the end of the General Meeting, the Board of Directors will be called to decide on the separation of the roles of Chairman of the Board of Directors and Chief Executive Officer.

2023 Financial agenda

Annual General Meeting: Wednesday 7 June 2023

2023 half-year result: Tuesday 12 September 2023

Indicative agenda, subject to be modified if necessary.

A propos de CBo Territoria (FR0010193979, CBOT)

Acteur immobilier de référence à La Réunion depuis près de 20 ans, CBo Territoria est devenue une foncière de développement multi-régionale spécialisée sur les actifs tertiaires (300,6 M€, soit 81% de son patrimoine total en valeur à fin 2022). Le Groupe, présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur immobilière (Aménageur, Promoteur et Foncière), poursuit son développement via l'exploitation de ses réserves foncières ou l'acquisition de terrains. CBo Territoria finance son développement grâce notamment à son activité de Promoteur Résidentiel (Immeubles collectifs ou vente de parcelles) et accessoirement Tertiaire et via la cession programmée de son patrimoine résidentiel résiduel auprès de la SHLMR.

CBo Territoria est une foncière de rendement éligible au PEA PME cotée sur Euronext Paris (compartiment C).

Responsable et engagée pour un immobilier plus durable depuis son origine, CBo Territoria fait partie depuis 6 ans du Top 10 du compartiment C du Gaïa-Index, indice français de référence des petites et moyennes valeurs les plus vertueuses en matière de RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises).

Plus d'informations sur cboterritoria.com

Contacts Investisseurs et Presse

Caroline Clapier - Directrice Administrative et Financière - direction@cboterritoria.com

Agnès Villeret - Komodo - Tel. : 06 83 28 04 15 - agnes.villeret@agence-komodo.com