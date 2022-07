06/07/2022 - 17:45

CBo Territoria annonce la signature d'un partenariat stratégique avec Ilop Réunion sur ses activités Outdoor

CBo Territoria annonce avoir signé un accord avec Ilop Réunion, représentée par Stéphane André visant à l'acquisition par cette dernière de 40% des activités Outdoor du Groupe, dont il est Directeur depuis 2007. Stéphane André est le fondateur d'Ilop Réunion, société d'événementiel et de communication, en charge notamment de la communication du Grand Raid. Cette opération capitalistique témoigne de la confiance des deux partenaires dans le développement des activités de loisirs du Groupe CBo Territoria.

Pour mémoire, les activités Outdoor regroupent l'exploitation des trois sites évènementiels suivants :

Le Bassin Bleu Country Club (BBCC) est l'un des deux golfs 18 trous de l'île renommé pour sa technicité. Agrémenté d'un complexe sportif et évènementiel, il est situé sur les hauteurs de la station balnéaire de Saint-Gilles-les-Bains sur la côte ouest ( www.bassinbleu.fr ). Fort de 600 adhérents et d'une école de golf dynamique, le BBCC propose également une grande variété d'offres complémentaires : événements professionnels, séminaires, aquabiking, centre de bien-être et bien entendu de la restauration. Ouvert à tous le restaurant bénéficie d'une vue panoramique entre océan et montagnes. Situé à 5 minutes de la route des Tamarins (4 voies qui relie le nord et le sud de l'île), le BBCC est l'un des sites évènementiel phare à La Réunion. Le Groupe développe à proximité un lotissement de 90 parcelles offrant une vue panoramique sur la baie de Saint-Gilles et son fabuleux lagon ;

=> Stéphane André vous présente le Golf du Bassin bleu : découvrir la vidéo .

Le Jardin d'Eden, premier jard in ethnobotanique et évènementiel de La Réunion situé au cœur de la station balnéaire de St-Gilles l'Ermitage ( www.jardindeden.re ). Créé en 1991 par Philippe Kauffmant, ingénieur agronome passionné de botanique, le parc développé est aujourd'hui un jardin exotique luxuriant comprenant plus de 600 espèces. Lieu éducatif pour toute la famille, le Jardin présente les espèces végétales endémiques de La Réunion autour de parcours pédagogiques intégrant également les espèces animales typiques (caméléon, tangue, mais également un espace éducatif sur l'apiculture). Avec près de 30 000 visiteurs par an, le Jardin d'Eden propose également ses espaces de plein air pour l'organisation d'évènements professionnels, culturels ou familiaux. A ce titre, il a accueilli en particulier en 2022 le salon du Jardin en partenariat avec l'Union Nationale des Entreprises du Paysage et l'Union des Horticulteurs et Pépiniéristes de La Réunion, et une épreuve importante du calendrier du comité d'équitation, la BMW Jumping Cup. Le Jardin constitue une composante essentielle du futur projet touristique de CBo Territoria développé sur un foncier de 35 hectares constructible à proximité immédiate;

Le Beauséjour Sport Club (BSC) a ouvert ses portes en 2016 sur les hauteurs de Sainte-Marie à l'est de Saint-Denis ( www.bsc.re ). Situé à l'entrée de la ville durable de Beauséjour, CBo Territoria a transformé une contrainte de gestion des eaux pluviales en milieu tropical en développant un practice de golf sur le bassin d'orage de la ville permettant aux golfeurs du nord de l'île de pratiquer leur sport. Au cœur des mi-pentes, le BSC offre dans un cadre exceptionnel une multitude d'activités sportives (practice de golf et simulateur indoor, tennis, squash, fitness outdoor), un restaurant bar avec une vue imprenable sur l'océan Indien qui propose également des espaces évènementiels pour l'organisation de séminaires, mariages, baptêmes... Le site bénéficiera des futurs développements du quartier avec la réalisation des derniers programmes de logements (800 lots) et services.

« Le Groupe renouvelle sa confiance en Stéphane André déjà à la direction des trois structures depuis de nombreuses années et compte sur son entrée au capital via sa société ILOP Réunion, pour contribuer encore plus activement au développement de ces activités qui représentaient en 2021 un chiffre d'affaires de 3,5 . M€ », déclare Eric Wuillai, PDG de CBo Territoria.

Précédemment comptabilisé en intégration globale, le pôle Outdoor, sera traité par mise en équivalence dans les comptes du 30 juin 2022 avec prise d'effet au 1er janvier 2022, suite à la cession de 40% des parts des trois sociétés d'exploitation à la SARL Ilop Réunion. Le résultat de ces activités composé principalement du chiffre d'affaires, des charges de personnel et d'exploitation sera dorénavant présenté dans la ligne du compte de résultat « Résultat des sociétés mises en équivalence », ce qui permettra une meilleure lisibilité des résultats de la Foncière et de la Promotion.

Calendrier financier 2022

Chiffre d'affaires du 1er semestre : mercredi 17 août (après bourse)

Résultats du 1er semestre : mardi 13 septembre (après bourse) - Réunion de présentation : mercredi 14 septembre

A propos de CBo Territoria (FR0010193979, CBOT)

Acteur immobilier de référence à La Réunion depuis près de 20 ans, avec 4 200 lots résidentiels dont 3 300 logements et près de 190 000 m² développés en bureau, commerce et atelier, CBo Territoria est devenue une foncière de développement multi-régionale spécialisée sur les actifs tertiaires (301 M€ fin 2021, soit 80% de son patrimoine total). Le Groupe, présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur immobilière (Aménageur, Promoteur et Foncière), poursuit son développement via l'exploitation de ses réserves foncières ou l'acquisition de terrains. CBo Territoria finance son développement grâce notamment à son activité de Promoteur Résidentiel (Immeubles collectifs ou vente de parcelles) et Tertiaire et via la cession programmée de son patrimoine résidentiel résiduel (valorisé 43 M€ fin 2021) auprès de la SHLMR.

CBo Territoria est une foncière de rendement éligible au PEA PME cotée sur Euronext Paris (compartiment C).

Responsable et engagée pour un immobilier plus durable depuis son origine, CBo Territoria fait partie depuis

6 ans du Top 10 du compartiment C du Gaïa-Index, indice français de référence des petites et moyennes valeurs les plus vertueuses en matière de RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises).

Plus d'informations sur cboterritoria.com

