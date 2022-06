22/06/2022 - 09:15

Communiqué de presse Sainte-Marie, le 22 juin 2022, 10h30

CBo Territoria maintient son éligibilité au PEA-PME

La société CBo Territoria annonce respecter tous les critères d'éligibilité au PEA-PME précisés par l'article L. 221-32-2 du Code monétaire et financier.

Les critères d'éligibilité sont les suivants :

Une entreprise dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé doit remplir cumulativement les conditions suivantes :



Critères d'éligibilité au PEA-PME *

Chiffres consolidés CBo Territoria Capitalisation boursière inférieure à un milliard d'euros 141,8 M€ Effectif total inférieur à 5 000 personnes * 105 personnes Chiffre d'affaires annuel inférieur à 1,5 milliard d'euros * 103 616 000 € Total du bilan inférieur à deux milliards d'euros * 511 301 000 €

*selon les dispositions de l'article D. 221-113-5 du Code monétaire et financier, les données retenues pour déterminer l'éligibilité des titres de la société émettrice au plan sont celles afférentes à l'avant-dernier exercice comptable, soit au 31 décembre 2020.

Les actions de CBo Territoria peuvent en conséquence être intégrées au sein des comptes PEA-PME, qui bénéficient des mêmes avantages fiscaux que le Plan d'Epargne en Actions (PEA), notamment une franchise d'impôt sur les plus-values à condition de n'effectuer aucun retrait pendant 5 ans.

Retrouvez l'intégralité de l'information financière du groupe CBo Territoria sur le site Internet www.cboterritoria.com.

Prochaine publication de l'agenda financier

Chiffre d'affaires 1er semestre 2022 : mercredi 17 août 2022 (après Bourse)

A propos de CBo Territoria

Foncière, Aménageur et Promoteur immobilier de référence à La Réunion et Mayotte, CBo Territoria est un opérateur immobilier coté sur Euronext C (FR0010193979, CBOT), et éligible au PEA PME.

Le Groupe est sélectionné depuis 10 ans par le Gaïa Index pour sa démarche ESG et s'appuie sur les meilleures pratiques pour sa gouvernance.

Propriétaire de 2 950 hectares, CBo Territoria a pour ambition de devenir majoritairement une Foncière tertiaire au développement co-financé par les résultats de son activité de Promotion.

www.cboterritoria.com

