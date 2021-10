19/10/2021 - 07:45

Lancement des travaux d'un nouvel ensemble d'actifs commerciaux à Combani, Mayotte

Un premier investissement de 23 M€ pour 6 700 m 2 de surface locative

Commercialisation à plus de 75% auprès de Carrefour, Mr.Bricolage, C'TAM et Distrimax

Livraison : S2 2023

CBo Territoria annonce le démarrage de la construction d'un centre commercial à Combani, Mayotte, pour un investissement global de 23 M€. Les baux commerciaux ont été signés avec CARREFOUR, Mr.BRICOLAGE, C'TAM et DISTRIMAX.

La livraison du centre commercial est prévue pour le 2nd semestre 2023. La réalisation de la viabilisation du site et de l'ensemble des travaux a été confiée au groupe COLAS.

Cette opération d'envergure s'inscrit pleinement dans la stratégie de fonciarisation du Groupe qui a pour objectif d'accroitre son patrimoine d'actifs tertiaires.

La création de l'équipement est financée par la Banque des Territoires et l'Agence Française de Développement, à parts égales.

Commercialisé à ce jour à hauteur de 79% des surfaces, l'ensemble commercial comprendra :

Un centre commercial de 5 700 m² SU dont :

Un supermarché Carrefour sur 1 920 m²

Un Mr.Bricolage sur 1 200 m²

Un commerce d'équipement de la personne et de la maison C'TAM sur 1 200 m²

Une galerie commerciale de 17 boutiques sur 1 400 m²

Un comptoir de vente et son entrepôt de 955 m² pour le groupe Cananga sous l'enseigne Distrimax

Situé sur la commune de Combani, le futur équipement bénéficie d'une position centrale stratégique sur l'Île. A la croisée des routes départementales reliant le nord, le sud et l'ouest du territoire, le nouveau centre répond à un déficit d'équipement commercial de la zone.

CBo Territoria dispose également, en continuité du centre commercial, de 2,8 ha de terrains dont le permis d'aménager a été obtenu, et sur lesquels seront développés des projets immobiliers en Foncière et en Promotion, pour répondre notamment aux besoins d'acteurs institutionnels locaux.

Mayotte, département français depuis 2011, porté par un plan gouvernemental de

1,3 Md €, est un territoire connu par CBo Territoria. Le Groupe y a acquis en 2016 un actif commercial de 2 300 m2 qui héberge l'enseigne C'TAM du groupe Cananga, partenaire historique de CBo Territoria sur Mayotte. En 2018, CBo Territoria y a réalisé Kinga, le plus grand Centre d'affaires mahorais, d'une superficie de 13 600 m2, dont 10 100 m² ont été vendus en Promotion immobilière et 3 500 m2 sont conservés comme actifs tertiaires par le Groupe et sont entièrement loués à des acteurs institutionnels.

« L'engagement d'enseignes de premier rang dans l'exploitation de ce nouvel ensemble commercial, reflète notre confiance dans le développement de ce projet phare pour le département français de Mayotte. Nous nous félicitons du partenariat avec la société Colas et nos financeurs Banque des Territoires et Agence Française de Développement sur ce projet emblématique » déclare Eric Wuillai, P-DG de CBo Territoria

A propos de CBo Territoria

Foncière, Aménageur et Promoteur de référence à La Réunion et Mayotte, CBo Territoria est un opérateur immobilier coté sur Euronext C (FR0010193979, CBOT), et éligible au PEA PME.

Le Groupe est depuis 5 ans dans le Top 10 (compartiment C) du Gaïa Index pour sa démarche ESG et s'appuie sur les meilleures pratiques pour sa gouvernance.

Propriétaire de 2 950 hectares, CBo Territoria a pour ambition de devenir une Foncière majoritairement tertiaire multi-régionale dont le développement est co-financé par les résultats de son activité de Promotion.

www.cboterritoria.com

Contacts