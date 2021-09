30/09/2021 - 18:00

Communiqué de presse

Sainte-Marie, le 30 septembre 2021, 20h00

COMMUNIQUE DE MISE A DISPOSITION DU

RAPPORT FINANCIER SEMESTRIEL AU 30 JUIN 2021

La société CBo Territoria annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son Rapport Financier Semestriel au 30 juin 2021.

Le rapport comprend notamment :

• L'attestation de la personne responsable ;

• Le rapport semestriel d'activité ;

• Les comptes consolidés semestriels ;

• Le rapport des Commissaires aux comptes.

Le Rapport Financier Semestriel 2021 peut être consulté sur le site Internet de la société à l'adresse www.cboterritoria.com, dans la rubrique « CBo Territoria / Finance / Documents financiers / Rapports semestriels ».

Retrouvez l'intégralité de l'information financière du groupe CBo Territoria sur le site Internet www.cboterritoria.com ou sur www.actusnews.com.

A propos de CBo Territoria

Foncière, Aménageur et Promoteur immobilier de référence à La Réunion et Mayotte, CBo Territoria est un opérateur immobilier coté sur Euronext C (FR0010193979, CBOT), et éligible au PEA PME.

Le Groupe est depuis 5 ans dans le Top 10 (compartiment C) du Gaïa Index pour sa démarche ESG et s'appuie sur les meilleures pratiques pour sa gouvernance.

Propriétaire de 2 950 hectares, CBo Territoria a pour ambition de devenir majoritairement une Foncière Entreprise multi-régionale dont le développement est co-financé par les résultats de son activité de Promotion.

www.cboterritoria.com

