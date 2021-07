13/07/2021 - 18:00

Communiqué de presse Sainte-Marie, le 13 juillet 2021, 20h00



PROMOTION IMMOBILIERE : CBO TERRITORIA CONSTRUIT LES NOUVEAUX LOCAUX DE L'EPSMR DANS LE QUARTIER D'AFFAIRES DE LA MARE, SAINTE-MARIE

L'Établissement Public de Santé Mentale de La Réunion (EPSMR) choisit CBo Territoria pour la réalisation de ses nouveaux locaux dans le quartier d'affaires de La Mare à Sainte-Marie, développé par le Groupe. L'équipement vendu en VEFA (vente en état futur d'achèvement) par CBo Territoria, s'étendra sur 3 100 m2, 4 étages et comprendra 50 parkings. Il permettra à l'établissement de rassembler une partie de ses équipes sur un seul site.

Le bâtiment, signé par le cabinet d'architecture Atelier Grouard, bénéficiera d'une construction bioclimatique afin d'optimiser sa consommation d'énergie. Il comprendra un éclairage artificiel des circulations qui sera assuré par des luminaires de type LED à haute efficacité lumineuse, et un renouvellement d'air neuf par centrales de traitement d'air à récupérateur de calories permettant de diminuer la consommation énergétique. Le système de distribution d'eau est conçu pour réduire les consommations. D'autre part, les systèmes de compteurs d'énergie permettront de contrôler le suivi énergétique du bâtiment.

Les travaux débuteront dans les prochains jours pour une livraison prévue en février 2023.

La Mare, un quartier d'affaires de référence créé par CBo Territoria

Situé à Sainte-Marie, à 5 minutes de l'aéroport International de La Réunion Roland Garros et à 10 minutes de Saint-Denis, le chef-lieu, le quartier d'affaires de La Mare bénéficie de la proximité d'axes routiers majeurs, et de services réguliers de transports en commun.

La Mare s'étend sur 62 hectares où sont rassemblés plus de 200 acteurs économiques dont de grandes entreprises qui ont élu domicile au sein du patrimoine développé par CBo Territoria (Air Austral, Adecco, Carrefour, CBo Territoria, Gras Savoye, Groupama, SUEZ), ainsi que des institutionnels de premier plan (Pôle Emploi, Transdev, Qualitropic…). Le site accueille plusieurs restaurants, les espaces de Coworking et le HUB LIZINE By CBo Territoria, accueillant de nombreuses TPE.

Ancienne friche industrielle reconvertie avec succès par CBo Territoria, le quartier d'affaires de La Mare compte aujourd'hui 23 000 m² d'immobilier tertiaire. CBo Territoria entend poursuivre son développement avec 14 000 m2 de locaux supplémentaires à réaliser à moyen terme.

« Nous avons choisi d'implanter nos nouveaux bureaux à La Mare car, outre un accès rapide et facile depuis Saint-Denis, le parc d'activités offre un environnement dynamique avec de nombreux services de proximité pour nos collaborateurs. Par ailleurs, nous souhaitions être rassurés sur la qualité de construction et le respect des délais, deux garanties que le Groupe CBo Territoria a su nous donner, fort de son expertise depuis plus de 15 ans. » déclare Dominique Schaff, Directeur des Investissements et de la Logistique de l'EPSMR.

