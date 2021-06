10/06/2021 - 08:30

ASSEMBLEE GENERALE MIXTE DU 9 JUIN 2021

Dividende de 0,23 € par action, soit un rendement de 6,0%*, voté par l'Assemblée Générale Mixte

Eric Wuillai, PDG de CBo Territoria, confirme la résilience du modèle économique du Groupe face à la crise sanitaire et réitére sa confiance dans ses perspectives

L'ensemble des résolutions a été adopté à une large majorité

CBo Territoria annonce que les résolutions proposées lors de l'Assemblée Générale Mixte du 9 juin 2021 ont été approuvées en totalité à une large majorité.

L'Assemblée Générale Ordinaire a bénéficié d'un bon niveau de participation avec 736 actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance, totalisant 40,72% des droits de vote et 32 actionnaires présents en séance.

L'Assemblée Générale Extraordinaire enregistre la participation de 743 actionnaires présents ou représentés ou votant par correspondance, totalisant 40,98% des droits de vote et 32 actionnaires présents en séance.

L'Assemblée a voté le versement d'un dividende de 0,23 € par action, soit un rendement de 6,0%* ; il sera détaché le 14 juin prochain et versé en numéraire le 16 juin.

Le Rapport Annuel 2020 remis aux actionnaires présents à cette Assemblée Générale est téléchargeable sur le site web www.cboterritoria.com (rubrique Finance / Espace Actionnaires / Documents à télécharger / Rapports annuels).

Eric Wuillai, Président-Directeur général de CBo Territoria a profité de cette Assemblée Générale Mixte pour confirmer la capacité de résilience du Groupe portée par la diversité des activités et la grande qualité du foncier détenu, et réitérer sa confiance dans ses perspectives de développement.

* Par rapport à un cours d'action moyen de 3,83€, calculé entre le 2 au 8 juin 2021 inclus.

*Prochaine publication de l'agenda financier

Chiffre d'affaires 1er semestre 2021 : mercredi 18 août 2021 (après Bourse)

A propos de CBo Territoria

Foncière, Aménageur et Promoteur immobilier de référence à La Réunion et Mayotte, CBo Territoria est un opérateur immobilier coté sur Euronext C (FR0010193979, CBOT), et éligible au PEA PME.

Le Groupe est sélectionné depuis 10 ans par le Gaïa Index pour sa démarche ESG et s'appuie sur les meilleures pratiques pour sa gouvernance.

Propriétaire de 2 950 hectares, CBo Territoria a pour ambition de devenir majoritairement une Foncière Entreprise multi-régionale dont le développement est co-financé par les résultats de son activité de Promotion.

www.cboterritoria.com

Contacts