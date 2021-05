18/05/2021 - 08:00

Quartier résidentiel de Marie Caze à Saint-Paul, succès commercial en Promotion immobilière intermédiaire

Livraison de la résidence de standing Les Damiers 1 commercialisée à 100%

Livraison en août prochain de la résidence Les Damiers 2 commercialisée à 90%

Marie Caze : un cadre d'exception proche de la plus belle zone balnéaire de l'île de La Réunion

Enrichissement de l'offre CBo Territoria éligible au Pinel Outre-mer et Girardin IS : lancement de deux résidences de 33 et 35 logements

CBo Territoria annonce la livraison de sa résidence de standing, Les Damiers 1, à Marie Caze, écoquartier résidentiel développé sur 30 hectares par le Groupe sur ses terres historiques à la Plaine Saint-Paul, dans l'ouest de La Réunion.

Commercialisée à 100%, Les Damiers 1 a séduit des acquéreurs qui ont utilisé la loi de défiscalisation Pinel Outre-mer ou la Girardin à l'IS.

La résidence, étendue sur 1 100 m2 et 3 niveaux, est composée de 17 logements qui bénéficient d'une réalisation de standing avec des prestations et des finitions de qualité. Entre océan et montagne, la résidence offre une vue imprenable sur le littoral ouest de La Réunion.

Construction bioclimatique, Les Damiers 1 est composée d'appartements traversants aux varangues aérées et dispose de nombreux espaces végétalisés. Sécurisé par des systèmes automatisés, le bâtiment comprend un parking couvert en sous-sol.

La seconde tranche de la résidence, Les Damiers 2, sera livrée en août prochain. Elle est composée de 29 appartements sur 1 882 m2 et 3 niveaux. A ce jour, 90% des lots sont commercialisés.

Marie Caze : un potentiel de 470 logements

Marie Caze est l'un des 10 quartiers résidentiels développés à La Réunion par CBo Territoria.

Proche de La Plaine Saint-Paul et de Savanna, et connecté à leurs nombreux commerces et services, le quartier dispose d'un accès immédiat à la voie express reliant le nord au sud de l'île. Bénéficiant d'un cadre d'exception à proximité des zones les plus attractives de l'île, Marie Caze offre un patrimoine naturel riche avec de magnifiques vues sur la baie.

Ancienne capitale de La Réunion, Saint-Paul est aujourd'hui la deuxième commune de l'île. Elle est appelée « la perle de l'ouest » avec ses étendues de plages à l'ombre des filaos, son lagon et son récif corallien protégé. Elle abrite une large gamme de loisirs dont le prestigieux Golf du Bassin Bleu.

Il est rappelé que CBo Territoria est propriétaire de 2 950 ha de fonciers à La Réunion dont il développe 182 ha avec 18 quartiers tertiaires et résidentiels

Enrichissement de l'offre éligible aux dispositifs Pinel Outre-Mer et Girardin à l'IS

Portée par le succès du programme Les Damiers 1 et 2, et la pérennisation par le gouvernement des dispositifs Pinel Outre-Mer et Loi Girardin à l'IS, CBo Territoria lance la commercialisation de deux nouveaux programmes résidentiels :

Bengali 1, résidence de 2 223 m 2 avec 33 logements du T2 au T4, dans le quartier de Marie Caze ;

avec 33 logements du T2 au T4, dans le quartier de Marie Caze ; Kaloupilé, résidence de 2 333 m2 avec 35 logements du T2 au T4, située dans la ville nouvelle de Beauséjour développée par CBo Territoria à Sainte-Marie près de la capitale de l'Île.

Prochaine publication de l'agenda financier

Chiffre d'affaires 1er semestre 2021 : mercredi 18 août 2021 (après Bourse)

A propos de CBo Territoria

Foncière, Aménageur et Promoteur immobilier de référence à La Réunion et Mayotte, CBo Territoria est un opérateur immobilier coté sur Euronext C (FR0010193979, CBOT), et éligible au PEA PME.

Le Groupe est sélectionné depuis 10 ans par le Gaïa Index pour sa démarche ESG et s'appuie sur les meilleures pratiques pour sa gouvernance.

Propriétaire de 2 950 hectares, CBo Territoria a pour ambition de devenir majoritairement une Foncière Entreprise multi-régionale dont le développement est co-financé par les résultats de son activité de Promotion.

www.cboterritoria.com

