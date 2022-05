19/05/2022 - 21:45

Signature du contrat d'acquisition de bloc dans le cadre du projet d'acquisition de CAST par Bridgepoint Development Capital

Paris, le 19 mai 2022 – Dans le cadre du projet d'acquisition de CAST (Euronext - FR0000072894 - CAS) par Financière Da Vinci, une société par actions simplifiée, contrôlée par Bridgepoint SAS à la date des présentes puis, ultérieurement, par les fonds Bridgepoint Development Capital (« BDC ») annoncé le 18 mai 2022, CAST et ses principaux actionnaires - DevFactory, Crédit Mutuel Equity SCR, Long Path Holdings 2, LP ainsi que Monsieur Vincent Delaroche, fondateur et Président-Directeur Général de CAST - annoncent la signature le 19 mai 2022 du contrat d'acquisition portant sur 11.767.461 actions CAST (le « Bloc de Contrôle ») représentant 65% du capital de CAST, pour un prix de 7,55 euros par action augmenté d'un complément de prix de 0,30 euro par action dans l'hypothèse où le seuil de mise en œuvre du retrait obligatoire de 90% serait atteint à l'issue de l'offre publique obligatoire qui suivrait la réalisation de la cession du Bloc de Contrôle (l'« Acquisition du Bloc »).

Le Comité Social et Économique (CSE) de CAST a rendu un avis positif sur l'Acquisition du Bloc le 18 mai 2022.

Il est rappelé que la réalisation de l'Acquisition du Bloc envisagée est soumise à des conditions suspensives usuelles pour ce type d'opération étant précisé qu'elle ne nécessitera pas d'obtenir une quelconque autorisation réglementaire.

A l'issue de l'Acquisition du Bloc, Financière Da Vinci lancera à titre obligatoire une offre publique d'achat simplifiée obligatoire en vue d'acquérir le solde des actions de CAST (l'« Offre ») au même prix de 7,55 euros par action, augmenté d'un complément de prix de 0,30 euro par action dans l'hypothèse où le seuil de mise en œuvre du retrait obligatoire de 90% serait atteint à l'issue de l'Offre.

Le Conseil d'administration de CAST, a favorablement accueilli l'Offre envisagée lors de sa réunion du 17 mai 2022 et procèdera prochainement à la nomination d'un expert indépendant au titre de l'article 261-1 I 2° et 4° et II du règlement général de l'Autorité des marchés financiers (l'« AMF ») pour attester de l'équité de l'Offre et, le cas échéant, du retrait obligatoire.

CAST a également signé avec Financière Da Vinci un accord de soutien à l'Offre dans la perspective de son dépôt postérieurement à l'Acquisition du Bloc.

L'Acquisition du Bloc et le dépôt de l'Offre auprès de l'AMF devrait intervenir au début du second semestre 2022.

A l'issue de l'opération envisagée, Monsieur Vincent Delaroche, continuera à diriger les activités de la Société en tant que Président du véhicule dédié et Président-Directeur Général de CAST.

A propos de CAST :

CAST est le leader du marché de la Software Intelligence. La technologie CAST permet d'analyser la structure interne des applications avec une précision comparable à celle d'une IRM en générant automatiquement des informations exploitables sur leur fonctionnement interne - composition, architecture, flux de transactions, aptitude à migrer vers le cloud, failles structurelles, risques juridiques et de sécurité. La technologie CAST est essentielle pour accélérer la modernisation des applications en vue de leur migration vers le cloud, accroitre la vitesse et l'efficacité des développements logiciel, mieux contrôler les risques liés à l'Open Source et fournir des analyses structurelles précises et fiables. CAST opère à l'échelle mondiale avec des bureaux en Amérique du Nord, en Europe, en Inde et en Chine.

Pour plus d'information : www.castsoftware.com

A propos de Bridgepoint et BDC :

Fort d'une équipe de 35 professionnels de l'investissement en Europe (dont 12 à Paris), Bridgepoint Development Capital (BDC) est l'un des rares investisseurs sur le segment smids-cap à pouvoir soutenir le développement à l'international des ETIs, grâce à ses neufs bureaux d'investissement et ses équipes opérationnelles basées à New York, San Francisco et Shanghai. BDC investit des tickets compris entre 40 et 150 M€, via son dernier fonds BDC IV levé en 2020, disposant de plus de 1,7 Mds€ sous gestion. Le portefeuille de BDC est constitué de 8 sociétés : Sotralu (acquise en 2014), Anaveo (acquise en 2016), PrivateSportShop et Bee2Link (acquises en 2019), Cyrus et Sendinblue (acquises en 2020), Plug in Digital (acquise en 2021) et Cegos (acquise en 2022).

Bridgepoint Group plc est un gestionnaire d'actifs alternatifs international et coté, dédié aux sociétés de taille moyenne (« middle-market »). Avec plus de 32 Mds€ d'actifs sous gestion, la société compte plus de 170 professionnels de l'investissement couvrant six secteurs (les services aux entreprises, les biens de consommation, les services financiers, la santé, l'industrie de pointe et la technologie) en Europe, aux Etats-Unis et en Chine. Bridgepoint investit avec quatre stratégies distinctes : Mid-cap, Smid-cap, Growth et Crédit.



Pour plus d'information : www.bridgepoint.eu