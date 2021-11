02/11/2021 - 19:35

+15% sur le troisième trimestre

Année 2021 attendue en croissance très profitable

Chiffre d'affaires en M€ 2021 2020 Variation % TCC* T1 8,98 6,63 +2,35 +35,4% T2 10,49 13,34 -2,86 -21,4% T3 8,57 7,45 +1,12 +15,1% Cumul 28,05 27,43 -0,51 +2,3%

* Taux de change courant

Paris, le 2 novembre 2021

La bonne dynamique commerciale s'est poursuivie au troisième trimestre avec un chiffre d'affaires de 8,6 millions d'euros en croissance de +15% à taux de change courant par rapport à 2020. La prise de commande SaaS, 1,6 millions d'euros sur le trimestre à reconnaître en chiffre d'affaires sur les périodes d'abonnements à venir, est à ajouter en complément pour une juste mesure de la performance commerciale.

Sur le plan des partenariats, on notera :

la conclusion de plusieurs transactions via IBM mais aussi avec Hitachi, Capgemini, DXC, CGI ou encore HCL;

le renouvellement du contrat mondial portant sur l'activité « M&A - Tech Due Diligence» de Ernst &Young ; et deux nouveaux contrats sur le même sujet avec PwC North America et FTI Consulting.

l'admission de CAST dans le programme mondial « ISV Accelerate » d'Amazon Web Services, réservé à un nombre restreint d'éditeurs logiciel, et lequel inclus un volet d'incitation financière des forces de ventes d'AWS lorsque la technologie CAST sera utilisée par les clients et partenaires d'AWS dans l'optique d'accélérer les migrations vers le Cloud AWS.

Sur le plan de la stratégie produit, on notera le lancement d'une nouvelle version d'une fonctionnalité majeure de CAST Highlight portant sur l'identification automatique du risque (sécurité et légal) lié à l'usage de composants Open Source (Cf. https://finance.yahoo.com/news/cast-introduces-smarter-simpler-sca-143000880.html). La « Software Composition Analysis » est un sous-marché de la Software Intelligence extrêmement porteur, notamment accéléré par le récent décret présidentiel de Joe Biden (« Executive Order on Improving the Nation's Cybersecurity ») dans lequel il est explicitement demandé de s'assurer et d'attester de l'intégrité et la provenance des composants Open Source utilisé au sein de tous les produits logiciel utilisés par le Gouvernement des États-Unis (Sec 4, « Enhancing Software Supply Chain Security »).

CAST aborde le dernier trimestre avec confiance pour réaliser un exercice 2021 en croissance très profitable. Cela étant, la transformation du portefeuille au cours du quatrième trimestre et notamment la part des prises de commande SaaS seront déterminant sur le niveau exact de croissance et de profit selon les normes IFRS.

Enfin, au-delà de 2021 CAST réaffirme son optimisme pour les années à venir. Après quelques années marquées par son plan de transformation puis par le Covid, CAST réuni aujourd'hui les conditions nécessaires à la réalisation de son objectif annoncé avant la crise sanitaire, une croissance comprise entre 15 et 20% sur 2022-2023.

Prochain rendez-vous :

Résultats du premier semestre le 1er février 2022 après bourse

CAST est le pionnier et le leader du marché de la Software Intelligence, et fourni un éclairage sur l'état structurel des actifs logiciels. La technologie CAST est reconnue comme « l'IRM pour les logiciels » la plus précise, qui fournit des informations exploitables sur la composition des logiciels, les architectures, les structures de bases de données, les failles critiques, les niveaux de qualité, les niveaux de préparation au cloud et les mesures d'effort de travail. La technologie de CAST est utilisée à l'échelle mondiale par des milliers de leaders du numérique tournés vers l'avenir pour prendre des décisions objectives, accélérer la modernisation de leurs systèmes et accroître la sécurité et la résilience des logiciels critiques.

Pour plus d'information : www.castsoftware.com