28/07/2021

Performance commerciale solide

Progression des ventes SaaS

Objectif d'une croissance profitable supérieure à 10% confirmé

Chiffre d'affaires en M€ 2021 2020 Variation % TCC* T1 8,98 6,63 +2,35 +35,4% T2 10,49 13,34 -2,86 -21,4% Cumul 19,47 19,97 -0,51 -2,5%

* Taux de change courant

Paris, le 28 juillet 2021 - 8h

Pionnier et leader de la Software Intelligence, CAST délivre une performance robuste sur le semestre avec de nombreuses nouvelles références et une bonne distribution géographique du chiffre d'affaires. Le second trimestre a été marqué notamment par la signature d'un accord global important avec Microsoft qui renouvelle et amplifie le précédent, avec pour objectif la pénétration conjointe de 200 grands comptes sur les douze prochains mois, en identifiant les applications stratégiques les plus aptes à basculer dans le cloud, puis en accélérant et sécurisant les transformations techniques nécessaires à leur migration vers Azure.

Pour une juste appréciation de la performance commerciale il est important de souligner que :

- Le chiffre d'affaires à fin juin est en croissance de +2,9% à taux de change constant (impact défavorable de la parité euro/dollars : -1,1M€).

- L'effet de base du second trimestre 2020 est défavorable, avec la vente à Accenture d'une licence logiciel d'industrialisation d'un montant de plusieurs millions d'euros.

- 2,2 millions d 'euros de transactions SaaS facturables ne contribuent pas au chiffre d'affaires IFRS de la période.

Le plan de transformation effectué ces dernières années continue donc de porter ses fruits, avec comme principaux facteurs de succès l'amélioration du modèle d'accès au marché via des partenaires OEM, la forte progression des ventes SaaS ( 30% de la valeur des transactions Logiciel, contre 20% l'année dernière sur la même période) , et la promotion de nouveaux cas d'utilisation de la Software Intelligence (Transformation numérique, Migration vers le Cloud, « Due diligence » techniques pré/post M&A, Maîtrise intellectuelle des systèmes logiciels supportant les processus critiques).

Au-delà du seul chiffre d'affaires généré, les ventes via les partenaires favorisent un essaimage très rapide du marché, et l'amélioration de l'efficacité opérationnelle va permettre de publier un résultat opérationnel positif sur le semestre.

Les fondements pour une bonne exécution sont bien en place, avec un positionnement parfaitement en ligne avec les grandes tendances du marché, toutes en faveur d'un besoin croissant en Software Intelligence.

CAST confirme son objectif de croissance supérieure à 10%, profitable pour l'exercice 2021.

Prochain rendez-vous :

Résultats du premier semestre le 14 septembre 2021 après bourse

CAST est le pionnier et le leader du marché de la Software Intelligence, et fourni un éclairage sur l'état structurel des actifs logiciels. La technologie CAST est reconnue comme « l'IRM pour les logiciels » la plus précise, qui fournit des informations exploitables sur la composition des logiciels, les architectures, les structures de bases de données, les failles critiques, les niveaux de qualité, les niveaux de préparation au cloud et les mesures d'effort de travail. La technologie de CAST est utilisée à l'échelle mondiale par des milliers de leaders du numérique tournés vers l'avenir pour prendre des décisions objectives, accélérer la modernisation de leurs systèmes et accroître la sécurité et la résilience des logiciels critiques.

Pour plus d'information : www.castsoftware.com