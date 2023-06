Secteur ICB : 30202010 - Gérants d'actifs et dépositaires

(Société non cotée)

05/06/2023 - 08:30

Capital Système Investissements intervient en qualité d'arrangeur et teneur de livre de deux émissions d'obligations convertibles pour Les Agences de Papa, une PropTech qui développe Versity, un métaverse dédié à l'immobilier



Genève, le 5 juin 2023

Les Agences de Papa, agence immobilière nouvelle génération évoluant dans le secteur de la Proptech et qui développe un métaverse dédié à l'immobilier du monde réel, a procédé à deux émissions d'obligations. Ces émissions participeront au financement de ses projets Web3.

Une première émission de 1 750 000 euros offrant un rendement de 12% p.a. et amortissable sur 24 mois a été souscrite auprès d'investisseurs institutionnels. Ces obligations sont convertibles avec une décote de 20% sur le cours de bourse. Une seconde émission de 4 millions d'euros d'obligations offre un rendement de 12% p.a. in fine. Ces obligations sont convertibles au cours de 0,25€.

Frédéric Ibanez cofondateur et président des Agences de Papa a indiqué : « Ces émissions d'obligations permettent d'intensifier le développement de nos projets Web3 et de nous positionner comme leader sur ce nouveau marché très prometteur de l'immobilier. Nous remercions Capital Système Investissements de nous suivre dans notre développement depuis 2022 ».

Gilles-Emmanuel Trutat, président de Capital Système Investissements, a affirmé son engagement dans le financement de sociétés technologiques innovantes : « Depuis 2022, nous avons apporté plusieurs millions de financements en capital et en dette aux Agences de Papa dans le cadre d'un partenariat de long terme. Nous accroissons aujourd'hui notre participation au vu des excellentes perspectives de la société ».

A propos des Agences de Papa (https://lesagencesdepapa.fr ; https://versity.io)

Les Agences de Papa est une agence immobilière 100% digitale qui développe le métaverse Versity miroir du monde réel. L'objectif est d'optimiser la prise de décision en matière d'achat immobilier.

Les Agences de Papa est cotée sur Euronext Access Paris – FR0014003I41 – MLPAP.

A propos de Capital Système Investissements (www.capitalsysteme.com)

Capital Système Investissements est un intermédiaire financier réglementé en Suisse et basé à Genève. Spécialisé depuis 2001 dans les financements complexes à destination des entreprises en expansion rapide, Capital Système Investissements propose aux investisseurs professionnels ou qualifiés des solutions innovantes pour investir en dette privée sécurisée à haut rendement, à travers UPLIFT-HIGH YIELD EUROPEAN GROWTH un certificat (code ISIN CH1111191230) ayant un objectif de rendement minimum de 10 % par an et offrant une liquidité mensuelle.

CAPITAL SYSTÈME INVESTISSEMENTS

Gilles-Emmanuel TRUTAT, Président

E-mail : investors@capitalsysteme.com