Capital Système Investissements intervient en qualité d'arrangeur et teneur de livre d'une émission d'obligations convertibles de 3m EUR sous forme de «Green Bond» pour le groupe Algreen, un acteur important de l'agroalimentaire en Europe

Genève, le 7 mars 2023

Le groupe ALGREEN spécialisé dans l'agroalimentaire multi-activité, ayant pour stratégie d'intégrer des entreprises, des industries et des marques au sein d'un même groupe tout en privilégiant des PME traditionnelles et innovantes dans le cadre de la transition écologique, annonce ce jour avoir conclut un contrat de placement privé de 3 millions d'euros d'obligations convertibles sous forme de « Green Bond » auprès de UPLIFT High Yield European Growth. Une première tranche de 500 000 euros a été souscrite à ce jour. Cette émission contribuera au financement de ses projets contribuant à la transition écologique dans le cadre de l'accompagnement de l'agriculture raisonnée.

Patrick Marché, Président du conseil d'administration et fondateur de ALGREEN et Tan Ha Directeur Général ont indiqué : « L'émission d'un Green Bond est une première pour ALGREEN. Elle traduit l'engagement fort du groupe dans le domaine de l'agriculture raisonnée et environnementale. Ces fonds permettront d'intensifier l'accompagnement du groupe dans la transition écologique et financer les croissances externes dans l'industrie agroalimentaire autour de l'agriculture raisonnée et des industries novel food. Nous remercions Capital Système Investissements d'avoir activé cette première tranche et de nous suivre dans notre développement ».

CAPITAL SYSTÈME INVESTISSEMENTS est un gérant d'actifs suisse spécialisé dans le financement d'entreprises innovantes et en croissance. UPLIFT High-Yield European Growth, est un certificat géré par Capital Système Investissements. Ce financement en Green Bonds qui entre dans les critères ESG du certifcat, a été réalisé en dette obligataire convertible au taux annuel de 12% avec amortissement mensuel du capital sur une durée de 24 mois. Cette structuration permet aux investisseurs de récupérer rapidement leur capital et les intérêts de leur prêt, tout en réduisant fortement la charge financière pour l'entreprise.

Cette émission a été réalisée en conformité avec les European Union Green Bond Standards 2020 établis par le EU Technical Expert Group on Sustainable Finance. Les Green Bonds sont des émissions d'obligations permettant de financer des projets contribuant à la transition écologique. CAPITAL SYSTEME INVESTISSEMENTS se positionne ainsi comme un acteur important de la place financière Suisse dans la structuration et le placement de Green Bonds.

A propos d'ALGREEN (www.algreen.fr)

Le groupe Algreen est un acteur français de l'agroalimentaire multi-activité ayant pour stratégie d'intégrer des entreprises au sein d'un même groupe tout en privilégiant des PME traditionnelles et innovantes. L'ambition de ALGREEN est de devenir un acteur majeur de l'agroalimentaire en Europe auprès des consommateurs tout en respectant l'environnement, la santé et le « made in local ». Algreen est coté sur Euronext Growth Paris – FR0011668821 – ALGRE.

A propos de Capital Système Investissements (www.capitalsysteme.com)

Capital Système Investissements est un intermédiaire financier réglementé en Suisse et basé à Genève. Spécialisé depuis 2001 dans les financements complexes à destination des entreprises en expansion rapide, Capital Système Investissements propose aux investisseurs professionnels ou qualifiés des solutions innovantes pour investir en dette privée sécurisée à haut rendement, à travers UPLIFT-HIGH YIELD EUROPEAN GROWTH un certificat (code ISIN CH1111191230) ayant un objectif de rendement minimum de 10 % par an et offrant une liquidité mensuelle.

CAPITAL SYSTÈME INVESTISSEMENTS

Gilles-Emmanuel TRUTAT, Président

E-mail : investors@capitalsysteme.com

ALGREEN GROUP

Tan HA, Director Général

E-Mail : investisseurs@algreen.fr