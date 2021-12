03/12/2021 - 16:00

Capital Système Investissements lève 22 millions d'euros pour GROUP SFIT-Thomson en obligations convertibles avec un rendement de 14% sur 36 mois

Genève, le 3 Décembre 2021

GROUP SFIT-THOMSON conçoit, développe, fabrique et distribue dans le monde entier une gamme complète de tablettes et de PC sous la marque « THOMSON COMPUTING » dont il possède la licence exclusive mondiale. Depuis sa création en 2013 la société a toujours été rentable et en forte croissance, ce qui permet à GROUP SFIT-THOMSON d'envisager sereinement une prochaine cotation en bourse sur Euronext-Access+.

CAPITAL SYSTEME INVESTISSEMENTS, intermédiaire financier suisse spécialisé dans le financement des entreprises innovantes, a structuré une dette privée au profit de GROUP SFIT-THOMSON. Cette dette d'un montant total de plus de 22 millions d'euros a été placée à travers l'AMC (Actively Managed Certificate) UPLIFT-THOMSON, auprès d'investisseurs professionnels (banques privées, Family Offices, gérants de fortune indépendants) en Suisse, à Monaco, Luxembourg et Dubaï. Cette opération a permis de financer la croissance exceptionnelle de GROUP SFIT-THOMSON dont le chiffre d'affaire est passé de 35 à 70 millions d'euros.

Stéphan Français, président de GROUP SFIT-THOMSON, a déclaré à propos de cette opération : « Nous sommes extrêmement satisfaits de l'aide que Capital Système Investissements nous a apportée dans le fiancement de notre croissance et dans la structuration d'un instrument faiblement dilutif pour les actionnaires et le management. Notre partenariat avec Capital Système Investissements nous a également permis de signer un contrat structurant avec Qualcomm ».

A propos de GROUP SFIT-THOMSON

Créée en 2013 par Stéphan Français, l'entreprise basée à Pontault-Combault près de Paris détient une part de marché significative en France et exporte ses produits dans plus de 15 pays en Europe et aux Etats-Unis. Avec une croissance organique très forte et un programme d'acquisitions ciblées elle ambitionne d'atteindre plus 300 millions de chiffre d'affaires dans les années à venir.

www.mythomson.com

A propos de Capital Système Investissements

Capital Système Investissements est un intermédiaire financier réglementé en Suisse par la SOFIT et le GSCGI. Spécialisée dans les financements complexes à destination des entreprises en expansion rapide, CSI fondée en 2001 et basée à Genève, offre aux investisseurs qualifiés des solutions innovantes d'investissement en capital et en dette privée, à travers les AMC (Actively Managed Certificates) UPLIFT. www.capitalsysteme.com