Secteur ICB : 30202010 - Gérants d'actifs et dépositaires

(Société non cotée)

24/09/2021 - 17:45

Capital Système Investissements annonce le remboursement par anticipation de la dette privée de 1.4m EUR levée en mai 2019 pour financer un bien immobilier situé à Biarritz, au profit de KAIROS, un acteur important de l'immobilier de luxe. La vente de cette villa, cédée à un prix supérieur aux estimations réalisées (vente estimée à 3.2m EUR et réalisée au prix de 4.4m EUR), intervient 12 mois avant l'échéance de la dette initialement prévue et permet de rembourser dès aujourd'hui les obligataires.

CAPITAL SYSTEME INVESTISSEMENTS, intermédiaire financier suisse spécialisé dans l'accompagnement financier des entreprises innovantes, a levé en mai 2019 1.4 million d'euros sur 36 mois en club deal auprès d'investisseurs professionnels (banques privées, Family Offices, gérants de fortune indépendants) au profit de KAIROS. Ce financement a été réalisé en dette obligataire non-convertible avec paiement mensuel du coupon. L'obligation est dotée d'un code ISIN ce qui la rend totalement transférable.

Jean-François Seinturier, Président Directeur Général de KAIROS, a déclaré à propos de cette transaction : « Nous sommes extrêmement satisfaits de l'aide que Capital Système Investissements nous a apportée. Cette levée de fonds en dette privée qui a été réalisée en peu de temps et remboursée par anticipation un an avant son terme nous donne les moyens de financer un très beau projet à Biarritz et d'activer des relais de croissance sur l'ensemble du pays Basque ».

A propos de Kairos ( www.exclusive-property.fr )

Créée en 2003, KAIROS est un développeur immobilier spécialisé sur les projets hôteliers et complexes résidentiels de luxe en milieu littoral (Biarritz, Saint-Jean de Luz) et de montagne (Mégève, Chamonix, Crans-Montana).

Misant sur son expertise et sa rigueur, KAIROS montre sa capacité à satisfaire ses clients en s'entourant d'une équipe pluridisciplinaire (architectes, ingénieurs structures, thermicien, bureau de contrôle, paysagiste, mais aussi juriste, notaires, géomètres…) et garanti une réalisation de qualité pour sécuriser les investissements réalisés.

A propos de Capital Système Investissements (www.capitalsysteme.com )

Capital Système Investissements est un intermédiaire financier réglementé en Suisse par SO-FIT, FINSOM et GSCGI. Spécialisée dans les financements complexes à destination des entreprises en expansion rapide, CSI fondée en 2001 et basée à Genève, offre aux investisseurs qualifiés des solutions d'investissement en capital ou en dette privée, en sous forme de « club deals ».