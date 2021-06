24/06/2021 - 17:30

Genève, le 24 juin 2021

Capital Système Investissements annonce ce jour avoir réalisé avec succès un placement privé de 1.15 million d'euros d'obligations auprès d'investisseurs européens qualifiés. Cette levée de fonds, réalisée partiellement en 2020 a été finalisée en 2021.

CAPITAL SYSTEME INVESTISSEMENTS, intermédiaire financier suisse spécialisé dans l'accompagnement financier des entreprises innovantes, a levé 1.15 million d'euros en club deal auprès d'investisseurs professionnels (banques privées, Family Offices, gérants de fortune indépendants) au profit de ADTHINK. Ce financement a été réalisé en dette obligataire non-convertible avec amortissement mensuel du capital. Cette structuration permet aux investisseurs de récupérer rapidement leur capital et les intérêts de leur prêt, tout en réduisant fortement la charge financière pour l'entreprise. L'obligation est dotée d'un code ISIN ce qui la rend totalement transférable.

Jonathan Métillon, Président Directeur Général de ADTHINK, a déclaré à propos de cette transaction : « Nous sommes extrêmement satisfaits de l'aide que Capital Système Investissements nous a apportée dans la structuration d'un instrument non-dilutif pour financer notre développement. Cette levée de fonds en dette privée a été réalisée en deux temps afin de parfaitement répondre aux besoins de l'entreprise, dans le cadre du financement de notre croissance ».

A propos de Adthink (www.adthink.com )

Expert du marketing digital, Adthink opère sur le marché B2C en développant une plateforme globale de distribution numérique et physique et sur le marché B2B en mettant au service des annonceurs son trading desk et sa plateforme d'affiliation pour développer leur acquisition client. Avec sa solution adtech propriétaire AdAccess, les éditeurs média peuvent optimiser et multiplier leurs canaux de revenus. Plus de 500 clients annonceurs et éditeurs dans le monde ont recours à l'expertise de Adthink. Créé en 2001 pour mettre sur le marché la première offre publicitaire en streaming vidéo, le groupe Adthink est basé à Lyon avec des présences à Paris, Genève, Porto, San Diego et compte 34 employés à fin décembre 2020. Son chiffre d'affaires 2020 s'élève à 10,24 millions d'euros. Adthink est coté sur le marché Euronext Growth de Euronext Paris (ALADM – FR0010457531) et fait partie du Top Digital (étude PwC – TECH IN France, juillet 2018).

A propos de Capital Système Investissements (www.capitalsysteme.com )

Capital Système Investissements est un intermédiaire financier réglementé en Suisse par SO-FIT, FINSOM et GSCGI. Spécialisée dans les financements complexes à destination des entreprises en expansion rapide, CSI fondée en 2001 et basée à Genève, offre aux investisseurs qualifiés des solutions d'investissement en capital ou en dette privée, en sous forme de « club deals ».