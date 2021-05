(Société non cotée)

12/05/2021 - 18:45

Capital Système Investissements intervient en qualité d'arrangeur et teneur de livre d'une émission obligataire de 3m EUR pour AIRWELL, un acteur majeur de la distribution dans le secteur du chauffage et de la climatisation.

Genève, le 12 mai 2021

Capital Système Investissements annonce ce jour avoir réalisé avec succès un placement privé de 3 millions d'euros en obligations convertibles auprès d'investisseurs européens qualifiés. Cette levée de fonds a permis de financer notamment le rachat de la filiale internationale Airwell Residential Services.

CAPITAL SYSTEME INVESTISSEMENTS, intermédiaire financier suisse spécialisé dans l'accompagnement financier des entreprises innovantes, a levé 3 millions d'euros en club deal auprès d'investisseurs professionnels (banques privées, Family Offices, gérants de fortune indépendants) au profit de AIRWELL. Ce financement a été réalisé en dette obligataire convertible avec amortissement mensuel du capital. Cette structuration permet aux investisseurs de récupérer rapidement leur capital et les intérêts de leur prêt, tout en réduisant fortement la charge financière pour l'entreprise. L'obligation est dotée d'un code ISIN ce qui la rend totalement transférable.

Laurent Roegel, Directeur Général de AIRWELL, a déclaré à propos de cette transaction : « Nous sommes extrêmement satisfaits de l'aide que Capital Système Investissements nous a apportée dans la structuration d'un instrument adapté à un financement rapide de notre développement. Cette levée de fonds en dette privée a été réalisée en un temps record ce qui nous permet de réaliser notre business plan dans le cadre du financement de notre forte croissance (+ 25% cette année) et du rachat de notre filiale internationale, Airwell Residential Services ».

A propos de Airwell (www.airwell-res.fr)

Expert dans la distribution d'équipement de climatisation et de chauffage et fort de ses 70 ans d'expérience dans le secteur résidentiel et tertiaire, Airwell est un acteur mondial de la transition énergétique. Son chiffre d'affaires 2020 s'élève à 40 millions d'euros, dont 60% à l'export dans 80 pays.

A propos de Capital Système Investissements (www.capitalsysteme.com)

Capital Système Investissements est un intermédiaire financier réglementé en Suisse par SO-FIT, FINSOM et GSCGI. Spécialisée dans les financements complexes à destination des entreprises en expansion rapide, CSI fondée en 2001 et basée à Genève, offre aux investisseurs qualifiés des solutions d'investissement en capital ou en dette privée, en sous forme de « club deals ».