13/06/2024 - 08:30

Implanté depuis plusieurs années en région Provence-Alpes-Côte d'Azur au travers d'une agence à Marseille, CAPELLI renforce son équipe opérationnelle locale avec l'arrivée de deux professionnels de l'immobilier très expérimentés et connaissant parfaitement les territoires du sud de la France. Ces nominations s'inscrivent pleinement dans la stratégie menée par CAPELLI pour privilégier les fonctions opérationnelles et développement au sein du Groupe.

Nihad AHRRAM est nommée Directrice de l'agence de Marseille, poste qu'elle cumulera avec la fonction de Directrice du développement PACA.

Titulaire d'une licence de droit général (Bruxelles) en 2008, elle a mené l'ensemble de son parcours professionnel dans le secteur immobilier. Elle débute ainsi sa carrière en 2009 chez ERA Immobilier, avant de rejoindre le Groupe IMMALLIANCE en 2014 puis le Groupe ELGEA en 2020.

Recrutée par le Groupe CAPELLI en juin 2022 comme Directrice du développement foncier, elle est aujourd'hui promue au poste de Directrice de l'agence de Marseille où elle gèrera une équipe de 9 collaborateurs.

Nihad AHRRAM a été lauréate du classement de l'Institut Choiseul Régions Sud des cadres dirigeants les plus prometteurs.

Anthony RAPPA prend les fonctions de Directeur adjoint de l'agence de Marseille et Directeur opérationnel (technique et programmes). Diplômé Ingénieur Génie Civil (Polytech Marseille) en 2007, il débute sa carrière chez BOUYGUES Immobilier en 2010. Il rejoint BPD Marignan en 2012 puis il intègre PITCH Immo Agence Provence en 2016. Recruté en juin 2024, il vient renforcer l'équipe marseillaise dans la gestion de la production de l'agence.

Anthony RAPPA a obtenu un Master droit économie, gestion administration des entreprises spécialisé management général (IAE Aix en Provence) en 2011.

Ces dernières années, le Groupe CAPELLI a mené avec succès plusieurs projets en région PACA dont notamment :

Hyères – Résidence Ensoleillado – 97 appartements vendus en bloc à la Caisse des Dépôts et au Groupe Umane

Nice – Résidence Premier Matin - 48 appartements

Marseille – Résidence L'Aparté – 5 maisons de ville et 11 appartements

Les photos de Nihad AHRRAM et Anthony RAPPA et des programmes réalisés en PACA sont disponibles sur demande

A propos du Groupe CAPELLI

Fort de plus de 40 ans dans la conception d'espaces de vie, le Groupe s'est concentré depuis plus de 15 ans sur la promotion immobilière de logements. Actif à travers 8 implantations en Europe (Paris, Lyon, Archamps, Lille, Bordeaux, Marseille, Luxembourg et Genève), le Groupe adresse 4 typologies de clients : les propriétaires occupants, les investisseurs personnes physiques, les investisseurs institutionnels et les bailleurs sociaux. En complément de son offre de logements (collectifs, tour d'habitation, villa duplex, réhabilitation), le Groupe développe des produits clés en main de type résidences gérées (étudiantes, seniors, hôtelières, affaires). Sa croissance organique historique soutenue s'appuie sur la qualité de ses 120 collaborateurs internalisant de nombreux savoir-faire avec des développeurs fonciers, bureaux d'études et forces de vente internes.

Le Groupe est dirigé et détenu à 73,74% par la famille Capelli

Coté sur Euronext Growth Paris – Code Isin : FR0012969095 - ALCAP

