Présent au Luxembourg depuis 2013 où il a réalisé plusieurs programmes emblématiques dont les Capelli Towers dans le nouveau quartier Square Mile, CAPELLI livrera prochainement une résidence composée de 32 logements et 2 commerces au cœur du quartier très prisé de Bonnevoie .

Situé au sud-est de la capitale du Luxembourg, ce quartier autrefois populaire, à 5 mm de la gare et très bien desservi par les transports en commun, est aujourd'hui de plus en plus recherché par les jeunes couples et les familles, attirés à la fois par son dynamisme, son calme et sa proximité avec la ville-haute.

Ancien immeuble de services qui a été totalement réhabilité et modernisé, la résidence Phœnix s'incorpore parfaitement au milieu des maisons de ville avec sa façade rouge brique et ses lignes épurées. Composée de 32 appartements (du studio au 2 chambres) entièrement meublés et de deux commerces en rez-de chaussée (une pharmacie et un supermarché), la résidence occupe une surface de 1 744 m2 et est dotée de 8 places de stationnement. Les appartements modernes inspirés des tendances industrielles entre bois chaud et matières brutes, ont été astucieusement pensés pour créer l'harmonie entre design contemporain et praticité du quotidien.

La réalisation de cette résidence, destinée à l'accession et à la location, a pu être sécurisée par l'intervention d'un fonds d'investissement. Depuis la mise en place de mesures fortes initiées par le Gouvernement luxembourgeois pour relancer le secteur immobilier résidentiel (occupants ou investisseurs), la commercialisation de cet ensemble immobilier a repris et connaît un vif succès avec plus de 2 à 3 réservations constatées par semaine. À ce jour, 13 logements ont déjà été réservés et sont en cours de signature de l'acte. Cette tendance semble se confirmer sur l'ensemble des programmes CAPELLI.

Vitrine du savoir-faire de CAPELLI en matière de réhabilitation et de reconstruction de la ville sur la ville, la résidence Phoenix répond également aux enjeux environnementaux d'aujourd'hui avec l'utilisation de solutions durables pour accroître les performances énergétiques de l'immeuble.

« Cette résidence démontre une fois encore la capacité du Groupe CAPELLI à s'inscrire dans les territoires en apportant des solutions nouvelles et adaptées aux enjeux économiques et sociaux de quartiers en transformation et développement. », commente Jean-Pierre LEQUEUX, Directeur Général de CAPELLI Luxembourg.

À propos du Groupe CAPELLI

Fort de plus de 40 ans d'expérience dans la conception d'espaces de vie, le Groupe s'est concentré depuis plus de 15ans sur la promotion immobilière de logements. Actif à travers 7 implantations en Europe (Paris, Lyon, Archamps, Lille, Bordeaux, Marseille, Luxembourg et Genève), le Groupe adresse 4 typologies de clients : les propriétaires occupants, les investisseurs personnes physiques, les investisseurs institutionnels et les bailleurs sociaux. En complément de son offre de logements (collectifs, tour d'habitation, villa duplex, réhabilitation), le Groupe développe des produits clés en main de type résidences gérées (étudiantes, séniors, hôtelières, affaires,). Sa croissance organique historique soutenue s'appuie sur la qualité de ses 120 collaborateurs internalisant de nombreux savoir-faire avec des développeurs fonciers, bureaux d'études et forces de vente internes.

Le Groupe est dirigé et détenu à 73,74% par la famille Capelli.

Coté sur Euronext Growth Paris– Code Isin : FR0012969095 – ALCAAP

Contacts

Groupe CAPELLI

Christophe Capelli - Président Directeur Général

Tel : + 33 (0)4 78 47 49 29 – https://capelli-immobilier.fr

CAPELLI Luxembourg :

Jean-Pierre Lequeux - Directeur Général Luxembourg

Tel : +352 26 29 49 1 – https://capelli-immobilier.lu