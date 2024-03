21/03/2024 - 18:00

Dans une logique de pérennité de l'entreprise et d'engagement en faveur de la transmission intergénérationnelle, le Groupe CAPELLI a le plaisir d'annoncer la promotion de Margaux Capelli, fille de Christophe Capelli (PDG du Groupe), dans une fonction d'observatrice.

Margaux Capelli a déjà une bonne connaissance de l'entreprise puisqu'elle a mené à bien plusieurs missions qui lui avait été confiées par le Groupe. L'objectif de cette nouvelle fonction vise à acquérir une maîtrise de l'ensemble des aspects opérationnels de l'entreprise, identifier les opportunités d'optimisation et d'amélioration et devenir force de propositions.

Diplômée d'un Bachelor Business et d'une licence en gemmologie, Margaux Capelli dispose de solides bases théoriques. Sa fonction lui permettra d'approfondir ses connaissances et d'acquérir une expertise sectorielle concrète aux côtés des équipes et du management du Groupe.

À l'issue de cette période d'observation, Margaux Capelli viendra renforcer les équipes de direction du Groupe pour les accompagner dans la mise en œuvre des objectifs stratégiques à moyen et long terme.

Cette nomination représente une étape importante dans l'histoire du Groupe CAPELLI et marque une volonté de la famille CAPELLI de transmettre l'entreprise dans la continuité des valeurs familiales et humaines qui ont façonné l'entreprise au fil des années.

À propos du Groupe CAPELLI

Fort de plus de 40 ans d'expérience dans la conception d'espaces de vie, le Groupe s'est concentré depuis plus de 10 ans sur la promotion immobilière de logements. Actif à travers 7 implantations en Europe (Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Marseille, Luxembourg et Genève), le Groupe adresse 4 typologies de clients : les propriétaires occupants, les investisseurs personnes physiques, les investisseurs institutionnels et les bailleurs sociaux. En complément de son offre de logements (collectifs, tour d'habitation, villa duplex, réhabilitation), le Groupe développe des produits clés en main de type résidences gérées (étudiantes, séniors, hôtelières, affaires,). Sa croissance organique historique soutenue s'appuie sur la qualité de ses 120 collaborateurs internalisant de nombreux savoir-faire avec des développeurs fonciers, bureaux d'études et forces de vente internes.

Le Groupe est dirigé et détenu à 73,74% par la famille Capelli

Coté sur Euronext Growth Paris– Code Isin : FR0012969095 – ALCAP

