17/10/2023 - 08:40

Le Groupe CAPELLI annonce avoir d'ores et déjà finalisé à ce jour avec ses partenaires financiers, lors des Assemblées Générales qui se sont tenues ses dernières semaines, le report de 82% du montant des obligations émises par le Groupe sur Euroclear. Les nouvelles échéances ont été décalées majoritairement de 18 et 24 mois par rapport à leur maturité initiale. Les discussions pour le report des 18% restants sont en cours.

Ces accords conclus dans un contexte de marché extrêmement complexe pour l'ensemble des acteurs du secteur immobilier vont permettre au Groupe de poursuivre l'ensemble de ses efforts visant à faire face à des temps d'écoulement qui se sont fortement allongés et à sortir les programmes en cours dans les conditions économiques les plus favorables pour le Groupe.

A ce jour CAPELLI compte plus de 40 programmes en cours, tous situés dans des zones à forte demande et destinés à des ventes en blocs.

« Je tiens à remercier nos partenaires financiers et les investisseurs qui ont compris le caractère exceptionnel de la crise immobilière que l'ensemble du secteur subit depuis plusieurs mois et qui ont décidé de nous faire confiance. Ces accords vont nous permettre de poursuivre la stratégie que nous avons été parmi les premiers à mettre en place il y a déjà 3 ans pour favoriser les ventes en blocs auprès d'investisseurs institutionnels et de bailleurs sociaux. Aujourd'hui quasiment 100% des opérations qui sortent font l'objet de ventes en bloc, ce qui nous permet également d'avoir très peu de lots en stock. » commente Christophe Capelli, Président Directeur Général de Capelli.

À propos du Groupe CAPELLI

Fort de plus de 45 ans d'expérience dans la conception d'espaces de vie, le Groupe s'est concentré depuis plus de 10 ans sur la promotion immobilière de logements. Actif à travers 7 implantations en Europe (Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Marseille, Luxembourg et Genève), le Groupe adresse 4 typologies de clients : les propriétaires occupants, les investisseurs personnes physiques, les investisseurs institutionnels et les bailleurs sociaux. En complément de son offre de logements (collectifs, tour d'habitation, villa duplex, réhabilitation), le Groupe développe des produits clés en main de type résidences gérées (étudiantes, séniors, hôtelières, affaires,). Sa croissance organique historique soutenue s'appuie sur la qualité de ses 155 collaborateurs internalisant de nombreux savoir-faire avec des développeurs fonciers, bureaux d'études et forces de vente internes. Le Groupe est dirigé et détenu à 73,74% par la famille Capelli.

Coté sur Euronext Growth Paris– Code Isin : FR0012969095 – ALCAA

