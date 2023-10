01/10/2023 - 08:30

Poursuivant sa stratégie de développement de ventes en bloc à des investisseurs institutionnels, Capelli vient de finaliser une nouvelle vente dans la commune de Lagny-sur-Marne (77) en région parisienne avec CDC Habitat, opérateur global de l'habitat d'intéret public, filiale de la Caisse des Dépots.

Ce programme s'intègre plus largement dans le cadre de l'aménagement d'une nouvelle zone résidentielle qui permet de répondre à la fois à la croissance démographique que connait la ville depuis plusieurs années et plus globalement au besoin de plus en plus croissant de logements en région parisienne.

Dans le meme temps, Capelli a livré à un autre opérateur de l'habitat, également dans le cadre d'une vente en bloc, un programme de 54 logements à Champigny-sur-Marne (94). Cette livraison réalisée avec Zéro réserve illustre la politique de qualité menée par le Groupe pour répondre aux critères de satisfaction de ses clients.

« Nous sommes très heureux de contribuer au développement de ces deux communes d'Ile de France », commente Christophe Capelli, Président Directeur Général de Capelli. « De plus, ces deux exemples, dans un contexte de marché de l'accession très complexe actuellement, illustrent d'une part la pertinence du processus qualité mis en place au sein du Groupe et d'autre part la stratégie que nous menons depuis plusieurs années pour développer les ventes en bloc auprès d'investisseurs institutionnels qualifiés, stratégie qui aujourd'hui fait pleinement ses preuves ».

