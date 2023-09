18/09/2023 - 08:30

En octobre 2020, CAPELLI débutait la construction d'un ensemble de bureaux pour le compte d'un investisseur privé en plein cœur de la ville de Luxembourg. Réalisé dans le cadre d'un CPI (contrat de promotion immobilière) dont CAPELLI développe l'usage, ce très bel ensemble immobilier sera livré dans quelques jours.

Composé de sept étages, et conçu par le cabinet d'architecte Arlette Schneiders Architectes, cet immeuble, situé au 31 Avenue de Monterey, accueillera 3 700 m2 de bureaux. S'intégrant parfaitement dans son environnement immédiat centre-ville, cet ensemble immobilier aux lignes épurées, privilégie l'utilisation de matériaux nobles. Il laisse une large place à des prestations de grande qualité avec des performances énergétiques optimales. Le bâtiment à haute performance énergétique répond aux normes luxembourgeoises NZEB (Nearly Zero Energy Building). De grandes ouvertures permettent ainsi de maximiser la lumière naturelle à l'intérieur des locaux et offriront aux utilisateurs un cadre de travail agréable, confortable et lumineux.

Partenaire des territoires, CAPELLI est présent au Luxembourg depuis 2013 où il a réalisé plusieurs programmes emblématiques dont le Capelli Towers dans le nouveau quartier Square Mile. Pionnier dans la prise en compte des nouveaux usages (coworking, coliving, ...) et de l'impact environnemental du secteur de la construction, toutes les réalisations du Groupe s'inscrivent dans une volonté de rendre la ville plus humaine, plus intelligente et plus durable. CAPELLI construit des logements à énergie quasi nulle NZEB (Nearly Zero Energy Building) depuis 2017, date de son lancement dans le cadre de la Clean Energy Ministerial et de l'Alliance mondiale bâtiments et construction qui vise à décarboniser l'immobilier.

A propos du Groupe CAPELLI

Fort de plus de 40 ans d'expérience dans la conception d'espaces de vie, le Groupe s'est concentré depuis plus de 10 ans sur la promotion immobilière de logements. Actif à travers 7 implantations en Europe (Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Marseille, Luxembourg et Genève), le Groupe adresse 4 typologies de clients : les propriétaires occupants, les investisseurs personnes physiques, les investisseurs institutionnels et les bailleurs sociaux. En complément de son offre de logements (collectifs, tour d'habitation, villa duplex, réhabilitation), le Groupe développe des produits clés en main de type résidences gérées (étudiantes, séniors, ho?telières, affaires,). Sa croissance organique historique soutenue s'appuie sur la qualité de ses 180 collaborateurs internalisant de nombreux savoir-faire avec des développeurs fonciers, bureaux d'études et forces de vente internes. Le Groupe est dirigé et détenu à 73,74% par la famille Capelli

Coté sur Euronext Growth Paris– Code Isin : FR0012969095 – ALCAAP

Contacts

Groupe CAPELLI

Christophe Capelli - Président Directeur Général

Rodolphe Peiron - Directeur Général Adjoint

Tel : + 33 (0)4 78 47 49 29 – https://capelli-immobilier.fr

Contact presse : capelli@edifice-communication.com