07/06/2023 - 17:45

Dans le cadre du développement du projet South Village à Howald, ensemble immobilier situé au sud de Luxembourg-Ville composé de logements, d'espaces de bureaux et commerciaux, de restauration, de coworking et de coliving, CAPELLI et HABYT viennent de signer un bail en l'état futur d'achèvement (BEFA) de 15 ans portant sur 82 unités de coliving.

HABYT, dont le siège est basé à Berlin est, depuis 2017, le leader du coliving dans les grandes métropoles européennes (Barcelone, Paris, Milan, Frankfurt, Amsterdam, Lisbonne, …) et dispose également d'une présence en Asie. En janvier dernier, il s'est associé à COMMON, principal opérateur du coliving en Amérique du Nord, pour créer un leader mondial dans ce domaine. Avec des emplacements dans plus de 40 villes et 14 pays, sur trois continents, la combinaison des deux opérateurs exploite plus de 30 000 unités, comprenant du coliving, des studios et des appartements locatifs traditionnels.

Ce bail signé avec le Groupe CAPELLI constitue pour HABYT une première étape dans le cadre de son implantation au Luxembourg. Les unités de coliving seront destinées à une population jeune, active et nomade. Elles répondront à la fois à une problématique forte de manque de logements dans le Grand-Duché (et tout particulièrement les appartements T1 et T2) et à une volonté de plus en plus marquée de vivre dans des espaces partagés (cuisine, salon, terrasse, …) et qui offrent de plus des services mutualisés et à la demande.

HABYT a choisi ce programme CAPELLI pour la qualité du projet South Village situé à Howald, un quartier luxembourgeois en redéveloppement à proximité immédiate du centre d'affaires de la Cloche d'Or, une future localisation triple A. Ce programme immobilier de grande ampleur bouleversera profondément le visage de cette zone urbaine jusqu'alors essentiellement économique et commerciale et s'inscrira dans la politique du Groupe qui vise à reconstruire la ville sur la vile.

« Cette signature avec un opérateur d'envergure mondiale dans le domaine du coliving est une étape importante dans le calendrier de réalisation de notre programme South Village. Nous avons été parmi les premiers promoteurs français à croire et développer cette nouvelle façon d'habiter la ville. Nous sommes persuadés que cette première collaboration avec HABYT sera suivie de beaucoup d'autres » conclut Christophe Capelli, Président-Directeur Général de Capelli.

À propos du Groupe CAPELLI

Fort de plus de 45 ans d'expérience dans la conception d'espaces de vie, le Groupe s'est concentré depuis plus de 15 ans sur la promotion immobilière de logements. Actif à travers 7 implantations en Europe (Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Marseille, Luxembourg et Genève), le Groupe adresse 4 typologies de clients : les propriétaires occupants, les investisseurs personnes physiques, les investisseurs institutionnels et les bailleurs sociaux. En complément de son offre de logements (collectifs, tour d'habitation, villa duplex, réhabilitation), le Groupe développe des produits clés en main de type résidences gérées (étudiantes, séniors, hôtelières, affaires,). Sa croissance organique historique soutenue s'appuie sur la qualité de ses 165 collaborateurs internalisant de nombreux savoir-faire avec des développeurs fonciers, bureaux d'études et forces de vente internes. Le Groupe est dirigé et détenu à 73,74% par la famille Capelli

Coté sur Euronext Growth Paris– Code Isin : FR0012969095 – ALCAAP

Contacts

Groupe CAPELLI

Christophe Capelli - Président Directeur Général

Rodolphe Peiron - Directeur Général Adjoint

Julien Buronfosse - Directeur Stratégie et Financements

Tel : + 33 (0)4 78 47 49 29 - https://capelli-immobilier.fr

CAPELLI Luxembourg :

Jean-Pierre Lequeux - Directeur Général Luxembourg

Matthieu Deidda – Responsable de Programmes

Tel : +352 26 29 49 1 – capelli-immobilier.lu