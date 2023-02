08/02/2023 - 08:00

Déjà fortement présent sur tous les types d'habitats, le Groupe Capelli, promoteur immobilier européen coté sur Euronext Growth Paris, accélère la diversification de son activité avec le renforcement de son offre d'habitat pour les seniors autonomes. Cette offre de résidences gérées par un partenaire opérateur répond aux besoins croissants et spécifiques des seniors en matière de logements.

Implantés au cœur même de villes moyennes, là où la demande est la plus forte compte-tenu du vieillissement de la population, ces projets de résidences seniors sont prévus à Saint-André-lez-Lille (59), Soissons (02), Saint Priest (69), Etaples-sur-Mer (62) et Nice (06). Les résidences pensées par le Groupe CAPELLI seront composées chacune d'une centaine d'appartements (de 1 à 3 pièces).

Chaque résident dispose de la liberté d'agencer son logement comme il le souhaite, de recevoir son entourage ou encore de vivre avec son animal de compagnie, …

Une attention particulière est donnée aux liens sociaux avec un accès à des espaces communs dédiés aux partages, aux loisirs et aux rencontres. Un service de conciergerie et une large palette de services à la carte sont également proposés afin de faciliter la vie quotidienne de chacun.

Répondant aux besoins spécifiques de seniors, les résidences pensées par le Groupe CAPELLI sont des lieux de vie sécurisés, agréables qui donnent la priorité au bien vivre ensemble.

Pour l'investisseur, les résidences seniors permettent de se constituer un patrimoine de qualité et de profiter d'avantages fiscaux avec le dispositif LMNP (Loueur Meublé Non Professionnel).

Avec cette offre, le groupe Capelli démontre sa capacité à proposer différentes typologies de biens pour répondre à tous les besoins et tous les moments de vie : logements individuels et collectifs, habitat social, résidences gérées (seniors, étudiants, jeunes travailleurs), immeubles de bureaux et locaux commerciaux, etc.

« Le secteur immobilier évolue rapidement pour prendre en compte les nouveaux besoins et usages. Déjà très engagés dans les résidences jeunes travailleurs/étudiants, dans les espaces de coworking, de coliving et l'habitat intergénérationnel, avec le renforcement de notre offre résidences seniors, nous couvrons désormais tous les moments de vie dans l'habitat ». Commente Christophe Capelli. « L'offre d'habitat intermédiaire pour seniors autonomes connait une croissance forte tirée par le vieillissement de la population et l'allongement de l'autonomie des seniors en recherche de lieux de vie sécurisés et bien gérés. Notre Groupe a pour ambition de répondre à ses nouveaux besoins de vivre ensemble »

À propos du Groupe CAPELLI

Fort de plus de 40 ans d'expérience dans la conception d'espaces de vie, le Groupe s'est concentré depuis plus de 10 ans sur la promotion immobilière de logements. Actif à travers 7 implantations en Europe (Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Marseille, Luxembourg et Genève), le Groupe adresse 4 typologies de clients : les propriétaires occupants, les investisseurs personnes physiques, les investisseurs institutionnels et les bailleurs sociaux. En complément de son offre de logements (collectifs, tour d'habitation, villa duplex, réhabilitation), le Groupe développe des produits clés en main de type résidences gérées (étudiantes, séniors, hôtelières, affaires,). Sa croissance organique historique soutenue s'appuie sur la qualité de ses 180 collaborateurs internalisant de nombreux savoir-faire avec des développeurs fonciers, bureaux d'études et forces de vente internes. Le Groupe est dirigé et détenu à 73,74% par la famille CapelliCoté sur Euronext Growth Paris– Code Isin : FR0012969095 – ALCAAP

Contacts

Groupe CAPELLI

Christophe Capelli - Président Directeur Général

Rodolphe Peiron - Directeur Général Adjoint

Julien Buronfosse - Directeur Stratégie et Financements

Tel : + 33 (0)4 78 47 49 29 – https://capelli-immobilier.fr

Edifice Communication

Relations Presse : +33 (0)6 88 48 48 02 – Samuel Beaupain - samuel@edifice-communication.com