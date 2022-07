27/07/2022 - 18:00

BONNE DYNAMIQUE DE LA FRANCE EN PROGRESSION DE +27%

POUR L'EXERCICE, CAPELLI CONFIRME UNE CROISSANCE DE PLUS DE 20%, AVEC UN CHIFFRE D'AFFAIRES ATTENDU À PLUS DE 350 M€

CETTE CROISSANCE EST SÉCURISÉE PAR LE DÉBLOQUAGE DE NOMBREUX PERMIS DE CONSTRUIRE EN FRANCE & UNE POLITIQUE D'ACHATS SOUTENUE À L'INTERNATIONAL

Le Groupe CAPELLI, promoteur immobilier européen coté sur Growth Euronext Paris, annonce ce jour son chiffre d'affaires du premier trimestre 2022-2023 (1er avril – 30 juin).

Les points à retenir :

- De belles perspectives en France : après deux années fortement perturbées par les élections et par les conséquences des confinements liés à la pandémie Covid, la délivrance des permis de construire revient enfin à la normale avec 22 autorisations obtenues à fin août générant du chiffre d'affaires sur l'exercice.

Cette nouvelle dynamique d'obtention des permis permet à CAPELLI de finaliser de nombreux programmes en cours et de confirmer une croissance soutenue de son chiffre d'affaires au deuxième semestre 2022-2023.

- Poursuite d'une forte croissance à l'international : sur l'exercice 2021-2022 le Groupe avait enregistré un chiffre d'affaires historique. Pour 2022-2023, plusieurs programmes d'envergure sont arrivés à maturité au Luxembourg ce qui génèrera une forte croissance de l'activité internationale au deuxième semestre.

- Un deuxième semestre qui sera en forte hausse avec un chiffre d'affaires annuel attendu à plus de 350 M€ : la trajectoire de croissance dans laquelle est engagé le Groupe est sécurisée par l'exécution de programmes de grande envergure tant en France qu'au Luxembourg. Dans ce contexte, le chiffre d'affaires 2022-2023 s'inscrira en croissance de plus de 20%.

Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022-2023

En M€ - Non audité T1 2022-2023 T1 2021-2022 Chiffre d'affaires 60,8 67,7 Dont France 51,6 40,6 Dont International 9,2 27,1



Le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022-2023 s'inscrit à 60,8 M€.

Sur le trimestre, l'international ressort à 9,2 M€ contre 27,1 M€ l'exercice dernier. Cette évolution s'explique par un niveau d'activité très élevé en Suisse en n-1. Les nombreux programmes en cours au Luxembourg dont les permis sont d'ores et déjà délivrés permettront d'inverser cette tendance au deuxième semestre avec un exercice 2022-2023 attendu en forte hausse.

En France, Capelli retrouve enfin sa dynamique d'avant pandémie. La part du chiffre d'affaires réalisée avec les institutionnels (ventes en bloc) reste élevée.

Au cours de cet exercice, CAPELLI mènera de nombreux projets majeurs et emblématiques tant en France qu'au Luxembourg qui tireront les ventes des mois à venir. Au 28 juin 2022, le Backlog atteignait 605 M€. De plus, les projets de grande envergure (CPAM à Bordeaux, Scène des Loges à Paris, South-Village Howald au Luxembourg, …), sont d'ores et déjà acquis ; ils sécurisent l'activité des prochains mois en représentant un CA TTC de plus de 400 M€.

« Nous sommes heureux et soulagés de constater que les démarches administratives reviennent progressivement à la normale en France ce qui va nous permettre de finaliser de nombreux projets en cours, souligne Christophe CAPELLI, Président Directeur Général de CAPELLI. De plus notre expertise dans la réhabilitation immobilière mais aussi dans la conception de grands projets s'intégrant dans une démarche citoyenne d'urbanisation nous permet d'accroître nos partenariats avec des investisseurs de renom. Cette stratégie de croissance nous rend moins dépendants des évolutions conjoncturelles et a pour réel avantage d'optimiser la rotation de nos capitaux. »

Prochaine publication :

- Chiffre d'affaires et résultats semestriels, le 14 décembre 2022, après bourse

Lexique :

Backlog : Le backlog correspond à la somme des réservations en portefeuille dans le Groupe et des lots vendus (acte notarié passé) sur l'exercice en cours, multiplié par leur prix de vente HT. Le backlog représente le chiffre d'affaires potentiel sur l'exercice en cours et les suivants. En effet, compte tenu du processus de vente, une réservation peut se transformer à une échéance allant de 3 à 18 mois.

À propos du Groupe CAPELLI

Fort de plus de 40 ans d'expérience dans la conception d'espaces de vie, le Groupe s'est concentré depuis plus de 10 ans sur la promotion immobilière de logements. Actif à travers 7 implantations en Europe (Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Marseille, Luxembourg et Genève), le Groupe adresse 4 typologies de clients : les propriétaires occupants, les investisseurs personnes physiques, les investisseurs institutionnels et les bailleurs sociaux. En complément de son offre de logements (collectifs, tour d'habitation, villa duplex, réhabilitation), le Groupe développe des produits clés en main de type résidences gérées (étudiantes, séniors, hôtelières, affaires,). Sa croissance organique historique soutenue s'appuie sur la qualité de ses 165 collaborateurs internalisant de nombreux savoir-faire avec des développeurs fonciers, bureaux d'études et forces de vente internes.

Le Groupe est dirigé et détenu à 73,74% par la famille Capelli

Coté sur Euronext Growth Paris– Code Isin : FR0012969095 – ALCAP

Bloomberg CAPLI FP – Reuters





