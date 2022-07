25/07/2022 - 08:00

Capelli, promoteur immobilier européen, coté sur Growth Euronext Paris annonce l'acquisition d'une parcelle foncière de 12 387m² à Bordeaux en vue de réaliser 20 000 m2 de bureaux.

Première opération de bureaux d'ampleur gagnée, montée et exécutée par le Groupe, cette opération est sécurisée par une vente en bloc de 80% à un investisseur institutionnel.

Cette transformation d'une friche industrielle, en un site de bureaux certifié Bream Very Good et agréé par la métropole de Bordeaux pour son excellence environnementale, met en lumière la capacité du Groupe Capelli à s'inscrire dans des projets d'envergure d'urbanisme et d'aménagement durable du territoire.

Cet ensemble de bureaux situé dans un quartier en pleine revitalisation représente un chiffre d'affaires de 70 M€.

« Ce projet sur la ville de Bordeaux recèle plusieurs vertus, non seulement il démontre notre capacité à nous diversifier sur des grands programmes immobiliers de bureaux et à nous inscrire dans un projet global d'urbanisation avec tous les acteurs locaux, mais il marque également le développement de notre présence sur Bordeaux avec une opération d'une telle envergure. » commente Christophe Capelli, Président Directeur Général de Capelli.

À propos du Groupe CAPELLI

Fort de plus de 40 ans d'expérience dans la conception d'espaces de vie, le Groupe s'est concentré depuis plus de 10 ans sur la promotion immobilière de logements. Actif à travers 7 implantations en Europe (Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Marseille, Luxembourg et Genève), le Groupe adresse 4 typologies de clients : les propriétaires occupants, les investisseurs personnes physiques, les investisseurs institutionnels et les bailleurs sociaux. En complément de son offre de logements (collectifs, tour d'habitation, villa duplex, réhabilitation), le Groupe développe des produits clés en main de type résidences gérées (étudiantes, séniors, hôtelières, affaires,). Sa croissance organique historique soutenue s'appuie sur la qualité de ses 180 collaborateurs internalisant de nombreux savoir-faire avec des développeurs fonciers, bureaux d'études et forces de vente internes.

Le Groupe est dirigé et détenu à 73,74% par la famille Capelli

Coté sur Euronext Growth Paris– Code Isin : FR0012969095 – ALCAP

Bloomberg CAPLI FP – Reuters

