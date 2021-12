24/12/2021 - 18:15

Le Groupe CAPELLI, promoteur immobilier européen coté sur Euronext Paris, annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport financier semestriel au 30 septembre 2021, portant sur le premier semestre de l'exercice 2021/2022.

Ce rapport peut e?tre consulté sur le site Internet de la société à l'adresse https://capelli-immobilier.fr, dans la rubrique « Informations financières », et sur le site du diffuseur agréé à l'adresse https://www.actusnews.com/fr/soc/capelli/communiques

À propos du Groupe CAPELLI

Fort de plus de 40 ans d'expérience dans la conception d'espaces de vie, le Groupe s'est concentré depuis plus de 10 ans sur la promotion immobilière de logements. Actif à travers 7 implantations en Europe (Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Marseille, Luxembourg et Genève), le Groupe adresse 4 typologies de clients : les propriétaires occupants, les investisseurs personnes physiques, les investisseurs institutionnels et les bailleurs sociaux. En complément de son offre de logements (collectifs, tour d'habitation, villa duplex, réhabilitation), le Groupe développe des produits clés en main de type résidences gérées (étudiantes, séniors, hôtelières, affaires,). Sa croissance organique historique soutenue s'appuie sur la qualité de ses 180 collaborateurs internalisant de nombreux savoir-faire avec des développeurs fonciers, bureaux d'études et forces de vente internes.

Coté sur Euronext Paris Compartiment C – Code Isin : FR 0010127530

Prochaine publication :

Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2021-2022, le 2 février 2022 après bourse

