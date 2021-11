24/11/2021 - 17:50

Activité des six premiers mois à 141,1 M€

Dynamique commerciale forte avec un Backlog d'excellent niveau à 715 M€

Croissance d'environ +20% attendue en 2021/2022

Le Groupe CAPELLI, promoteur immobilier européen coté sur Euronext Paris, annonce ce jour son chiffre d'affaires pour le premier semestre de son exercice 2021/2022[1].

Les points à retenir :

- Comme attendu, le 2ème trimestre ressort en forte hausse à 73,4 M€ soit +25% (vs T2 2020-2021), tiré par une activité internationale en forte progression (+90% sur le semestre).

- Les obtentions de permis sur un an calendaire sont en hausse de +73%, alors même que les recours sont de plus en plus fréquents.

- Depuis le 1er janvier 2021, le Groupe Capelli a déposé des demandes de permis de construire pour plus de 1 300 lots.

- La dynamique commerciale reste excellente avec des réservations en forte hausse et le lancement de programmes emblématiques.

Chiffre d'affaires du 1er semestre 2021-2022 à 141,1 M€

En M€ - Non audité 1er semestre 2021/2022 1er semestre 2020/2021 Variation Chiffre d'affaires 141,1 129,0 +9,5% Dont France 96,7 105,6 -8% Dont International 44,4 23,4 +90%



Sur le semestre, le chiffre d'affaires progresse de 9,5% à 141,1 M€.

o Comme attendu, le Groupe bénéficie d'une activité très soutenue en Suisse et au Luxembourg avec un chiffre d'affaires record de 44,4 M€ réalisé pour 20% en Suisse et 80% au Luxembourg, soit une hausse de 90% par rapport à la même période de l'an dernier.

o La France, malgré une légère amélioration au 2ème trimestre, reste pénalisée sur la période par i/un effet de base défavorable (fort rebond de l'activité à la sortie du premier confinement en 2020 avec des ventes en bloc qui étaient très élevées) et ii/l'allongement ponctuel des délais administratifs lié à la crise sanitaire.

La situation s'améliore cependant puisque sur un an calendaire (2021vs 2020), Capelli a vu ses obtentions de permis progresser de 73%. Depuis le 1er janvier 2021, le Groupe a ainsi procédé au dépôt de permis de construire pour plus de 1 300 lots.

Activité commerciale très dynamique avec un focus sur des projets de grande envergure

Sur le plan commercial, la dynamique du Groupe reste forte sur l'ensemble des typologies de clients et sur tous les pays et régions avec une focalisation accrue sur des projets emblématiques et de grande envergure permettant d'optimiser les frais de commercialisation et les démarches administratives.

En Ile de France, le Groupe a remporté, dans le cadre du projet « Réinventer Paris 3 », le programme « Cour des Loges » visant à réhabiliter le garage automobile Renault de huit niveaux de superstructure et à construire une nouvelle tour. Cet ensemble immobilier d'exception de 16 niveaux, situé sur les quais de Seine et proche de la tour Eiffel, comprendra des logements résidentiels et des locaux d'enseignement. Ce programme important (CA potentiel de 130 M€) démontre le savoir-faire du Groupe en matière de réhabilitation et de construction.

En Aquitaine, le chantier de transformation d'une friche industrielle en un site de bureaux certifié Bream Very Good et agréé par la métropole de Bordeaux pour son excellence environnementale devrait bientôt débuter. Cet ensemble en partie dédié à la CPAM représente un chiffre d'affaires de 70 M€.

Au Luxembourg, le projet Howald City (200 M€ de CA potentiel), en cours de montage, a très bien démarré avec notamment des investisseurs très intéressés par ce projet emblématique au cœur du Duché. Cette opération mixte de 20 000 m² à prépondérance résidentielle intégrera à la fois des logements classiques dont certains à coûts modérés, du coliving, du coworking, des bureaux, un restaurant et des commerces. Si toutes les conditions sont réunies, le Groupe procèdera à l'achat du foncier au cours du 4ème trimestre de cet exercice.

Enfin, grâce à son savoir-faire en matière de construction et de revitalisation urbaine et du développement de ses ventes en blocs, Capelli se positionne désormais comme un partenaire-expert des fonds d'investissements porteurs de foncier sur des opérations de grande envergure.

Poursuite d'une dynamique commerciale forte

La forte dynamique de croissance du Groupe Capelli se poursuit avec, à date, des indicateurs économiques très bien orientés :

o Un fort niveau de commercialisation des programmes en cours avec plus de 93% des lots réservés ou actés au 30 octobre 2021.

o Un backlog qui affiche toujours un niveau élevé à 715 M€ dont 147 M€ à l'international.

o Le lancement de nombreux projets de grande envergure (CA > à 100 M€) dans les prochains mois extérioriseront cette dynamique avec un effet booster sur le chiffre d'affaires.

Pour l'exercice en cours, CAPELLI réitère son anticipation d'une activité qui devrait s'inscrire en croissance d'environ 20%.

Prochaine publication :

- Résultats du 1er semestre 2021/2022 : 15 décembre 2021, après bourse - Réunion SFAF, le 16 décembre à 10h00.

À propos du Groupe CAPELLI

Fort de plus de 40 ans d'expérience dans la conception d'espaces de vie, le Groupe s'est concentré depuis plus de 10 ans sur la promotion immobilière de logements. Actif à travers 7 implantations en Europe (Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Marseille, Luxembourg et Genève), le Groupe adresse 4 typologies de clients : les propriétaires occupants, les investisseurs personnes physiques, les investisseurs institutionnels et les bailleurs sociaux. En complément de son offre de logements (collectifs, tour d'habitation, villa duplex, réhabilitation), le Groupe développe des produits clés en main de type résidences gérées (étudiantes, séniors, hôtelières, affaires,). Sa croissance organique historique soutenue s'appuie sur la qualité de ses 180 collaborateurs internalisant de nombreux savoir-faire avec des développeurs fonciers, bureaux d'études et forces de vente internes.

Coté sur Euronext Paris Compartiment C – Code Isin : FR 0010127530

Bloomberg CAPLI FP – Reuters

[1] Clôture de l'exercice au 31 mars de chaque année