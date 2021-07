28/07/2021 - 18:00

Niveau d'activité en ligne avec l'objectif de croissance d'environ +20% en 2021/2022

Très forte progression de l'international qui confirme pleinement son rôle de relais de croissance en 2021/2022

Trajectoire de croissance forte à court et moyen terme confirmée

Le Groupe CAPELLI, promoteur immobilier européen coté sur Euronext Paris, publie ce jour son chiffre d'affaires pour le premier trimestre de son exercice 2021/2022[1].

Chiffre d'affaires du 1er trimestre : 67,7 M€

En M€ - Non audité 1er trimestre 2021/2022 1er trimestre 2020/2021 1er trimestre 2019/2020 Chiffre d'affaires 67,7 70,2 39,1 Dont France 40,6 58,4 24,6 Dont International 27,1 11,8 14,5

En ligne avec les anticipations, le chiffre d'affaires du 1er trimestre 2021/2022 de CAPELLI ressort à 67,7 M€, en léger retrait de -3,5% par rapport à la même période de l'année précédente, exercice atypique marqué par la crise de la Covid. Si l'on inclut 2019/2020, la croissance annuelle moyenne s'établit ainsi à +31% sur les trois dernières années ;

La baisse du chiffre d'affaires France à 40,6 millions d'euros par rapport au 1 er trimestre 2020/2021 traduit le double impact de la crise sanitaire : un effet de base défavorable lié au fort rebond de l'activité constaté à la sortie du premier confinement au 1 er semestre 2020, le Groupe ayant volontairement décidé de déstocker en accélérant ses ventes en bloc. Comparée au 1 er trimestre 2019/2020, exercice antérieur à la crise sanitaire, l'activité s'inscrit ainsi en très forte hausse de +65% ; l'allongement des délais administratifs qui ont retardé ponctuellement la sortie des projets. A noter que certains premiers signaux positifs sur l'obtention des permis de construire se font ressentir depuis début juillet.

trimestre 2020/2021 traduit le double impact de la crise sanitaire :

À contrario et comme attendu, l'activité à l'international, sur laquelle le Groupe a fortement capitalisé cette dernière année, progresse très fortement, de +129,7% à 27,1 M€. Cette activité a été réalisée à hauteur de 20% en Suisse et 80% au Luxembourg. L'international a contribué à hauteur de 40% de l'activité du trimestre.

Perspectives confirmées

Au regard de i/ ces chiffres du 1er trimestre qui sont totalement en ligne avec ses anticipations, ii/ d'un Backlog de plus de 700 M€, dont 128 M€ à l'international, et iii/ d'un chiffre d'affaires potentiel signé en termes de foncier de plus de 1,7 Md€ à fin mai 2021, le Groupe confirme ses ambitions court et moyen terme. Pour l'exercice en cours, CAPELLI réitère son anticipation d'une activité qui devrait s'inscrire en croissance d'environ 20%.

Cette croissance sera tirée par les principaux moteurs du Groupe, à savoir :

les ventes en bloc -avec une attention toujours forte qui restera portée sur la vente en diffus- ;

la réhabilitation de bureaux obsolètes ou de transformation de friches en sus de la construction neuve ;

les implantations internationales : moins pénalisées par la lenteur des délivrances des permis de construire et d'avantage génératrices de marge, l'international va compenser la situation actuellement constatée en France.

Christophe Capelli, Président Directeur Général du Groupe, conclut : « Non seulement ces chiffres sont parfaitement en ligne avec nos anticipations et notre trajectoire de croissance forte, mais ils valident aussi clairement la pertinence de notre stratégie de diversification : alors que la situation administrative en France est en train de se régulariser, l'international joue déjà pleinement son rôle de relais de croissance et aura un impact très favorable à la fois en termes de chiffre d'affaires et de marge sur nos résultats. Nous confirmons ainsi notre anticipation d'une croissance d'environ 20% de notre chiffre d'affaires Groupe sur l'exercice en cours, avec une activité qui sera significativement plus conséquente sur le second semestre. A plus long terme, le dynamisme de nos marchés et notre positionnement d'acteur désormais établi de la vente en bloc auprès d'une clientèle composée aujourd'hui majoritairement d'institutionnels nous permettent de confirmer nos ambitions quant à la poursuite d'une croissance forte et rentable de nos activités ».

Prochaine publication :

Chiffre d'affaires et Résultats du 1er semestre 2021/2022 : 15 décembre 2021, après bourse

À propos du Groupe CAPELLI



Fort de plus de 40 ans d'expérience dans la conception d'espaces de vie, le Groupe s'est concentré depuis plus de 10 ans sur la promotion immobilière de logements. Actif à travers 7 implantations en Europe (Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Marseille, Luxembourg et Genève), le Groupe adresse 4 typologies de clients : les propriétaires occupants, les investisseurs personnes physiques, les investisseurs institutionnels et les bailleurs sociaux. En complément de son offre de logements (collectifs, tour d'habitation, villa duplex, réhabilitation), le Groupe développe des produits clés en main de type résidences gérées (étudiantes, séniors, hôtelières, affaires,). Sa croissance organique historique soutenue s'appuie sur la qualité de ses 180 collaborateurs internalisant de nombreux savoir-faire avec des développeurs fonciers, bureaux d'études et forces de vente internes.



Coté sur Euronext Paris Compartiment C – Code Isin : FR 0010127530

Contacts

Groupe CAPELLI

Christophe CAPELLI - Président Directeur Général

Rodolphe Peiron - Directeur Général Adjoint

Julien Buronfosse - Directeur Stratégie et Financements

Tel : + 33 (0)4 78 47 49 29 – https://capelli-immobilier.fr

Edifice Communication

Axelle Vuillermet - Relations Investisseurs

+33 (0)7 77 68 62 34 - [email protected]

Samuel Beaupain - Relations Presse

+33 (0)6 88 48 48 02 - [email protected]

[1] Clôture de l'exercice au 31 mars de chaque année