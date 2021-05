06/05/2021 - 19:10

Ce programme se compose de 22 appartements et d'un espace de co-working, un concept novateur nommé The Bizzz qui permettra à tous les résidents de s'isoler de leur domicile pour travailler dans une ambiance agréable et studieuse

La commercialisation de Léman'escence vient d'être lancée. Sa livraison est prévue au premier trimestre 2023

C'est à seulement 10 minutes à pied des bords du lac Léman, dans la station verte de Publier, elle-même située à équidistance des célèbres villes thermales d'Évian et de Thonon-les-Bains, que se situe la nouvelle adresse du promoteur immobilier européen Capelli qui poursuit activement son développement dans le Chablais.

Faisant face au lac Léman, la charmante ville résidentielle de Publier est un lieu privilégié pour toute personne souhaitant vivre à proximité immédiate du bassin d'emploi très dynamique de de la région du Chablais tout en privilégiant la nature, le calme, les activités nautiques et de plein air. Publier est ainsi située à seulement 20 minutes en voiture du centre-ville de Thonon-les-Bains, qui offre aussi un accès direct à la ville de Lausanne en ferry, et est donc l'adresse idéale pour les personnes travaillant notamment en Suisse. Avec son centre commercial, Publier est par ailleurs dotée de toutes les commodités pour la vie au quotidien. Enfin la ville place les activités de plein air à l'honneur avec un grand complexe nautique localisé à seulement 650 mètres de la résidence, une plage et un parc abritant des aires de jeu et de sport.

Le programme Léman'escence de Capelli se déploie sur deux bâtiments qui proposent un total de 22 appartements se déclinant du 2 aux 5 pièces familial. Privilégiant la convivialité et le confort, chaque logement fait l'objet de prestations de décoration, de confort et de sécurité de premier choix et est doté d'un large balcon ou d'une vaste terrasse. En parfaite adéquation avec les nouveaux modes de travail, Léman'escence est par ailleurs doté d'un espace de co-working unique, « The Bizzz », qui permettra à tous ses résidents de s'isoler de leur domicile pour travailler et développer leur créativité dans une ambiance à la fois agréable et studieuse.

À travers cette nouvelle réalisation, le Groupe démontre sa capacité à proposer une offre à la pointe des nouveaux enjeux sociétaux.

Patrick Baud-Lavigne, Directeur de Capelli Genève, conclut : « Avec Léman'escence, Capelli se distingue à nouveau en offrant un très beau programme situé au cœur du Chablais et idéalement adapté aux besoins des frontaliers : proximité immédiate avec leur lieu de travail et vie familiale dans un cadre naturel privilégié à l'abri du tumulte de la ville. Répondant parfaitement aux nouveaux enjeux sociétaux, Léman'escence propose en outre un espace de co-working The Bizzz, un concept unique et différenciant qui saura séduire ses futurs résidents, désireux de pouvoir télétravailler au calme tout en étant chez eux ! »

À propos du Groupe CAPELLI

Fort de plus de 40 ans d'expérience dans la conception d'espaces de vie, le Groupe s'est concentré depuis plus de 10 ans sur la promotion immobilière de logements. Actif à travers 7 implantations en Europe (Paris, Lyon, Lille, Bordeaux, Marseille, Luxembourg et Genève), le Groupe adresse 4 typologies de clients : les propriétaires occupants, les investisseurs personnes physiques, les investisseurs institutionnels et les bailleurs sociaux. En complément de son offre de logements (collectifs, tour d'habitation, villa duplex, réhabilitation), le Groupe développe des produits clés en main de type résidences gérées (étudiantes, séniors, hôtelières, affaires,). Sa croissance organique historique soutenue s'appuie sur la qualité de ses 200 collaborateurs internalisant de nombreux savoir-faire avec des développeurs fonciers, bureaux d'études et forces de vente internes.

Coté sur Euronext Paris Compartiment C – Code Isin : FR 0010127530

Bloomberg CAPLI FP – Reuters CAPLI. PA

Contacts

Groupe CAPELLI

Christophe Capelli - Président Directeur Général

Rodolphe Peiron - Directeur Général Adjoint

Julien Buronfosse - Directeur Stratégie et Financements

Tel : + 33 (0)4 78 47 49 29 – https://capelli-immobilier.fr

Edifice Communication

Axelle Vuillermet - Relations Investisseurs

+33 (0)7 77 68 62 34 - [email protected]

Samuel Beaupain - Relations Presse

+33 (0)6 88 48 48 02 - [email protected]