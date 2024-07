24/07/2024 - 18:00

24/07/2024

Le Groupe CAFOM, acteur majeur de l'équipement de la maison en Europe et en Outre-Mer, publie son chiffre d'affaires non audité des neuf premiers mois de l'exercice 2023-2024 (période du 1er octobre 2023 au 30 juin 2024).

Normes IFRS (en M€) 9 mois

2022-2023 9 mois

2023-2024 Variation Chiffre d'affaires 301,4 309,9 +2,8% Dont Outre-Mer 182,7 177,5 -2,9% Dont e-Commerce Europe continentale 118,7 132,4 +11,6%

Après 3 trimestres d'activité, le chiffre d'affaires s'élève à 309,9 M€, en croissance de +2,8% (+4,1% hors Nouvelle-Calédonie), avec un 3ème trimestre en progression de +2,5%. Dans un contexte toujours morose pour la consommation des ménages et marqué par les évènements en Nouvelle-Calédonie, le pôle Outre-mer apparaît en retrait de -2,9% (-1,4% hors Nouvelle-Calédonie), à 177,5 M€. Pour sa part, le pôle e-Commerce Europe continentale affiche toujours une croissance solide et régulière (+11,6%), à 132,4 M€, porté par les performances réalisées à l'international et la montée en puissance continue de la place de marché.

Outre-Mer : -2,9%

La performance du pôle Outre-mer a été affectée par les évènements survenus à la mi-mai en Nouvelle-Calédonie. Trois magasins sur les sept exploités par CAFOM sur le territoire ainsi que les deux principaux entrepôts ne sont plus opérationnels. Les quatre autres magasins, fermés pendant plusieurs jours, ont pu ouvrir de nouveau à la fin du mois de mai, mais des difficultés d'approvisionnement subsistent pour deux d'entre eux.

Hors Nouvelle-Calédonie et malgré un contexte toujours difficile pour le pouvoir d'achat des ménages, le pôle Outre-mer confirme une fois encore son profil résilient, avec un léger recul de -1,4%.

e-Commerce Europe continentale : +11,6%

Le pôle e-Commerce Europe continentale maintient une forte dynamique commerciale avec toujours un rythme de croissance à deux chiffres. L'activité est soutenue par une progression remarquable des ventes à l'international ainsi que par la place de marché, qui s'affirme comme un puissant accélérateur de croissance. Enfin, le déploiement de cette dernière en mars 2024 aux Pays-Bas et au Portugal s'est déjà accompagné d'une montée en puissance très satisfaisante tout au long de ce 3ème trimestre de l'exercice.

Cafom rappelle qu'il a confié à sa filiale Vente-unique.com la mise en œuvre du plan destiné à dédommager les clients impactés par la liquidation judiciaire de l'ancien exploitant de la marque Habitat, tout en prenant en charge l'investissement nécessaire pour couvrir le prix des produits à livrer dans le cadre de cette campagne qui a démarré mi-juin.

Le véritable démarrage commercial de la marque Habitat est prévu dès septembre, avec une montée en puissance sur le prochain exercice.

