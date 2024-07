(Euronext Paris - Compartiment C)

02/07/2024 - 19:30

PARIS, le 02 juillet 2024

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société CAFOM SA (FR0010151589 – CAFO FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 28/06/2024:

4,755 titres

36,290.97 Euros en espèce

Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié un total de :

ACHAT 7,326 titres 67,720.46 EUR 216 transactions VENTE 9,792 titres 91,028.64 EUR 207 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 02/01/2024, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

7,221 titres

13,474.11 Euros en espèce

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 11mars 2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

5,714 titres

43,569.31 Euros en espèce

TP ICAP (Europe) est autorisée et régulé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) et l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).