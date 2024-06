28/06/2024 - 18:00

Le Groupe CAFOM, acteur majeur de l'équipement de la maison en Europe et en Outre-Mer, annonce ses résultats semestriels 2024 (période du 1er octobre 2023 au 31 mars 2024) arrêtés le 28 juin 2024 par le Conseil d'administration.

S1 2023 S1 2024 En M€ (clos au 31/03/23) (clos au 31/03/24) Chiffre d'affaires 208,9 215,1 Marge brute 101,5 108,9 EBITDA ajusté[1] 23,0 26,3 EBITDA ajusté hors IFRS 16[2] 13,4 16,1 Résultat opérationnel courant 9,8 12,0 Autres produits et charges opérationnels 0,7 0,7 Résultat opérationnel 10,5 12,7 Résultat des sociétés mises en équivalence 1,2 1,4 Résultat opérationnel après résultat des sociétés mises en équivalence 11,7 14,2 Coût de l'endettement financier net (2,0) (1,7) Résultat avant impôts 9,7 12,4 Charge d'impôts (2,5) (2,9) Résultat net 7,1 9,5 Résultat net, part du Groupe 5,9 7,5

Le Groupe CAFOM réalise un solide premier semestre 2023-2024, porté par la performance remarquable de son pôle e-Commerce Europe continentale et la résilience de son pôle Outre-mer, alors que les ménages sont toujours contraints de réaliser des arbitrages dans leurs dépenses de consommation. Tous les soldes intermédiaires de gestion progressent sur le semestre, traduisant l'excellente maîtrise opérationnelle du Groupe dans un contexte de marché globalement peu favorable.

Le chiffre d'affaires semestriel du Groupe atteint 215,1 M€, en croissance de +3,0% par rapport au 1er semestre 2022-2023.

Le taux de marge s'établit à 50,6%, une progression de 2 points par rapport au 1er semestre 2022-2023, porté par la bonne performance du pôle e-Commerce Europe continentale (+3,8 points) et à la stabilité observée au sein du pôle Outre-mer (+0,2 point). La marge brute ressort ainsi à 108,9 M€, en nette progression de 7,4 M€ sur un an.

Le Groupe est parvenu à maîtriser l'évolution de ses charges d'exploitation, qui ont progressé de manière cohérente (effectifs, marketing et logistique) afin d'accompagner la croissance de l'activité du pôle e-Commerce Europe continentale. L'EBITDA ajusté ressort ainsi à 26,3 M€ (23,0 M€ au 31 mars 2023). L'EBITDA ajusté hors IFRS 16 s'élève à 16,1 M€, contre 13,4 M€ un an plus tôt.

Après prise en compte des dotations aux amortissements et provisions, le résultat opérationnel courant s'élève à 12,0 M€ (9,8 M€ un an plus tôt) et le résultat avant impôts ressort à 12,4 M€ (9,7 M€ un an plus tôt).

Le résultat net atteint 9,5 M€ (7,1 M€ au 31 mars 2023) et le résultat net part du Groupe, ressort à 7,5 M€ (5,9 M€ au 1er semestre 2022-2023), intégrant une charge d'impôts de 2,9 M€.

Analyse des performances du pôle Outre-Mer

En M€ S1 2023 S1 2024 Chiffre d'affaires 128,1 125,0 EBITDA ajusté 16,3 15,8 EBITDA ajusté hors IFRS 16 8,7 8,0 Résultat opérationnel courant 6,1 5,5 Résultat opérationnel 6,7 6,3 Résultat net 4,9 4,8

Au 31 mars 2024, le Groupe exploite 35 magasins en Outre-mer, une donnée stable sur un an (à noter le déménagement d'un magasin Darty en Guadeloupe, avec une fermeture fin septembre 2023 et une réouverture fin octobre 2023). Le chiffre d'affaires semestriel du pôle Outre-mer ressort à 125,0 M€, en retrait de 2,4% par rapport au 1er semestre 2022-2023.

Les coûts opérationnels (en légère baisse sur la période) ont fait l'objet d'une stricte maîtrise afin de limiter l'impact sur les comptes de la baisse de la consommation des ménages dans un contexte encore inflationniste. Le Groupe est ainsi parvenu à limiter le recul de l'EBITDA du pôle Outre-mer, qui ressort à 15,8 M€ (16,3 M€ au 31 mars 2023). Avant application de la norme IFRS 16, l'EBITDA du pôle Outre-mer ressort à 8,0 M€ (8,7 M€ au 31 mars 2023).

Après prise en compte des dotations aux amortissements et aux provisions, le résultat opérationnel courant du pôle Outre-mer s'établit à 5,5 M€, contre 6,1 M€ au 31 mars 2023.

Point sur la situation en Nouvelle-Calédonie

A la suite des évènements survenus à la mi-mai en Nouvelle-Calédonie, trois magasins sur les sept exploités par CAFOM sur le territoire ainsi que les deux principaux entrepôts ne sont plus opérationnels pour une durée indéterminée. Les sinistres correspondants ont été déclarés aux assurances. Les quatre autres magasins, fermés pendant plusieurs jours, ont pu ouvrir de nouveau à la fin du mois de mai.

Ces évènements, survenus après la clôture semestrielle, n'ont donc pas d'incidence sur les comptes semestriels présentés. Au 31 mars 2024, le chiffre d'affaires de la Nouvelle-Calédonie représente 11,4 % du chiffre d'affaires du pôle Outre-Mer.

Perspectives

Le Groupe suit de près l'évolution de la situation en Nouvelle-Calédonie, qui demeure incertaine. Les évènements de mai 2024 auront un impact sur les comptes du 2nd semestre (les trois magasins détruits représentaient plus de 40% du chiffre d'affaires du territoire).

Ces évènements démontrent une nouvelle fois la pertinence de la stratégie de déploiement sur plusieurs territoires afin de mitiger le risque global au niveau du Groupe.

Analyse des performances du pôle e-Commerce Europe continentale

En M€ S1 2023 S1 2024 Chiffre d'affaires 80,8 90,2 EBITDA ajusté 6,8 10,4 EBITDA ajusté hors IFRS 16 4,7 8,1 Résultat opérationnel courant 3,7 6,5 Résultat opérationnel 3,8 6,5 Résultat net 2,2 4,8

Le chiffre d'affaires semestriel du pôle e-Commerce Europe continentale s'élève à 90,2 M€, en forte progression de +11,6% par rapport au 1er semestre 2022-2023, et confirme la trajectoire de croissance historique à deux chiffres.

La croissance du chiffre d'affaires est portée par une solide dynamique à l'international, où le pôle réalise pour la première fois plus de 50% de ses ventes. La place de marché s'affirme également comme un puissant relais de croissance, comme le démontre sa progression régulière dans tous les pays où elle a été déployée (16% de l'activité globale en France contre 10% en mars 2023). Elle contribue à diversifier les sources de revenus du pôle, tant au niveau des commissions générées que des prestations de logistiques facturées aux marchands tiers.

Le pôle e-Commerce Europe continentale affiche un EBITDA ajusté de 10,4 M€. Cette solide progression par rapport au 1er semestre 2023 (6,8 M€) est en lien direct avec la croissance de l'activité et l'augmentation du taux de marge, reflétant le positionnement tarifaire pertinent ainsi que la maîtrise des coûts d'approvisionnement. L'EBITDA ajusté hors IFRS 16 connait lui aussi une forte progression à 8,1 M€, contre 4,7 M€ au 31 mars 2023.

Après prise en compte des dotations aux amortissements et aux provisions, le résultat opérationnel courant du pôle e-Commerce Europe continentale progresse de 75% et atteint 6,5 M€ (3,7 M€ au 31 mars 2023).

Perspectives

A la suite de la décision du Groupe CAFOM de confier à Vente-unique.com la licence d'exploitation de la marque Habitat et la mise en œuvre du plan destiné à dédommager les clients impactés par la liquidation judiciaire de l'ancien exploitant, le nouveau site Habitat.fr a ouvert le 13 juin 2024. Depuis cette date et après un examen attentif de chaque dossier, Vente-unique.com a pu apporter une réponse, sous la forme d'un bon d'achat Habitat, aux premiers dossiers validés (voir communiqué de presse du 13 juin 2024).

Comme annoncé dans le communiqué du 23 avril 2024, le Groupe CAFOM prendra à sa charge l'investissement nécessaire pour couvrir le prix des produits à livrer dans le cadre de cette campagne et Vente-unique.com prendra à sa charge les coûts logistiques.

Par la reprise de la licence d'exploitation de cette marque iconique, le pôle e-Commerce Europe continentale a désormais la capacité de couvrir les trois principaux segments du marché du meuble, avec sa place de marché (décoration et petit mobilier), sa marque propre (canapés et produits volumineux) et la marque Habitat (premium accessible).

Fort de ces atouts incomparables et du potentiel de ses différents leviers de croissance rentable, le pôle e-Commerce Europe continentale annonce de nouvelles ambitions à l'horizon 2029 : un chiffre d'affaires consolidé de l'ordre de 400 M€ et une marge d'EBITDA ajusté d'environ 14%.

Situation financière du Groupe

En M€ 30/09/2023 31/03/2024 Capitaux propres 139,4 143,3 Endettement financier net 124,5 110,0 - Dettes locatives « pures » 106,6 99,6 Endettement financier net hors dettes locatives « pures » 17,9 10,5 Endettement financier net hors dettes locatives « pures »

/ Capitaux propres 12,8% 7,3% - Dettes locatives de crédit-bail 8,9 1,9 Endettement financier net hors IFRS 16 9,0 8,6 Endettement financier net hors IFRS 16 / Capitaux propres 6,4% 6,0%

Le Groupe CAFOM précise qu'il a exercé sur ce semestre, avec une année d'avance, l'option d'achat prévue dans le contrat de crédit-bail immobilier portant sur un local commercial situé dans le centre commercial Montparnasse à Paris, pour un prix de 6,6 M€. Le Groupe a remboursé en complément un emprunt bancaire adossé à ce crédit-bail pour un montant de 0,5 M€.

La marge brute d'autofinancement affiche une progression notable et atteint 23,9 M€ (19,9 M€ un an plus tôt). Le besoin en fonds de roulement progresse (+3,0 M€), principalement en raison de l'augmentation du niveau des stocks (notamment en lien avec la croissance de l'activité du pôle e-Commerce Europe continentale).

Les investissements nets demeurent à un niveau très maîtrisé (3,3 M€ contre 5,4 M€ un an plus tôt) et concernent principalement le pôle Outre-mer (2,3 M€).

Les flux libres de trésorerie sont donc positifs et contribuent à la dynamique de désendettement du Groupe. L'endettement financier net, hors impact des dettes locatives « pures » de la norme IFRS 16 mais comprenant la dette de crédit-bail, ressort à 10,5 M€ au 31 mars 2024, contre 17,9 M€ au 30 septembre 2023, le ratio d'endettement / fonds propres passant ainsi de 12,8 % à 7,3 %.

Hors ensemble des dettes IFRS 16 (dettes locatives « pures » et dettes de crédit bail), l'endettement financier net s'établit à 8,6 M€ au 31 mars 2024 contre 9,0 M€ au 30 septembre 2023. Le ratio d'endettement financier net hors IFRS 16 / fonds propres continue ainsi de diminuer, passant de 6,4% au 30 septembre 2023 à 6,0% au 31 mars 2024.

Mise à disposition du rapport financier semestriel

Le rapport financier semestriel est mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). Il peut être consulté sur le site Internet de la société.

Tableau de réconciliation de l'EBITDA ajusté et de l'EBITDA ajusté hors IFRS 16

en M€ S1 2023 S1 2024 Résultat opérationnel courant 9,8 12,0 + Dotations aux provisions 0,3 0,5 + Dotations aux amortissements 12,9 13,8 EBITDA ajusté 23,0 26,3 Charges de loyers -9,6 -10,1 EBITDA ajusté hors IFRS 16 13,4 16,1

[1] EBITDA ajusté = résultat opérationnel courant + dotations aux amortissements + dotations aux provisions

[2] EBITDA ajusté hors IFRS 16 = EBITDA ajusté – charges de loyers