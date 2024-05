15/05/2024 - 18:00

15/05/2024

Le Groupe CAFOM, acteur majeur de l'équipement de la maison en Europe et en Outre-Mer, publie son chiffre d'affaires non audité du 1er semestre de l'exercice 2023-2024 (période du 1er octobre 2023 au 31 mars 2024).

Normes IFRS (en M€) S1

2022-2023 S1

2023-2024 Variation Chiffre d'affaires 208,9 215,1 +3,0% Dont Outre-Mer 128,1 125,0 -2,4% Dont e-Commerce Europe continentale 80,8 90,2 +11,6%

Le chiffre d'affaires semestriel ressort à 215,1 M€, en progression de +3,0%. Dans un contexte peu favorable à la consommation des ménages, le pôle Outre-mer connaît un repli de -2,4%, alors que l'activité e-Commerce en Europe continentale affiche une croissance robuste de +11,6% en raison d'une dynamique solide sur ses différents marchés, en particulier à l'international.

Outre-Mer : -2,4%

Le pôle de magasins en Outre-Mer a généré un chiffre d'affaires de 125,0 M€ au 1er semestre, en retrait de 2,4% par rapport au 1er semestre 2022-2023.

L'environnement économique est toujours marqué par une faiblesse de la consommation des ménages, qui sont contraints de réaliser des arbitrages dans leurs dépenses. On note cependant que le chiffre d'affaires est resté stable au 2ème trimestre 2023-2024 alors qu'il avait connu une baisse de - 4,5 % au 1er trimestre.

Point sur la situation en Nouvelle-Calédonie

Les évènements de ces derniers jours en Nouvelle-Calédonie affectent l'activité de CAFOM sur place. Le Groupe indique que 2 de ses 7 magasins ainsi que son principal dépôt de meubles sur l'île ne sont plus opérationnels au 15 mai 2024, pour une durée indéterminée à ce jour.

L'activité en Nouvelle-Calédonie représente 11,4% du chiffre d'affaires du pôle Outre-Mer sur le 1er semestre 2023-2024.

Un nouveau point sur les conséquences de ces évènements, survenus post-clôture du semestre et donc sans impact sur le chiffre d'affaires publié, sera effectué à l'occasion de la publication des résultats semestriels du Groupe.

e-Commerce Europe continentale : +11,6%

Le pôle e-Commerce Europe continentale enregistre un chiffre d'affaires de 90,2 M€, en forte progression de +11,6% par rapport au 1er semestre 2022-2023.

Au sein du pôle, Vente-unique.com a connu une dynamique semestrielle remarquable à l'international, qui représente désormais 51% de ses ventes. L'international ainsi que la montée en puissance de la place de marché, illustrée notamment par son expansion au Portugal et aux Pays-Bas en mars 2024, s'affirment plus que jamais comme deux solides moteurs de croissance pour la société.

Relance de la marque iconique Habitat

Comme annoncé le 23 avril 2024, le Groupe CAFOM a décidé d'accorder à sa filiale Vente-unique.com la licence d'exploitation de la marque Habitat.

L'ouverture du nouveau site Habitat.fr par Vente-unique.com est prévue en juin 2024.

A propos de Cafom – www.cafom.com

Créé en 1985, Cafom est un acteur majeur de l'aménagement de la maison. Le Groupe est l'actionnaire majoritaire du site Internet européen vente-unique.com et le leader de la distribution d'équipements de la maison en Outre-mer (enseignes BUT, Darty, But Cosy, Habitat, Nature & Découvertes, First Déco et Musique et Son). Il détient également la marque Habitat et le site B2B international directlowcost.com.

Cafom est coté en Bourse sur Euronext à Paris depuis 2005 (CAFO – FR0010151589).