27/03/2024

Le Groupe CAFOM, acteur majeur de l'équipement de la maison en Europe et en Outre-Mer et propriétaire de la marque Habitat, annonce une initiative majeure en faveur des clients lésés par la liquidation judiciaire de Habitat Design International (HDI) et de sa filiale Habitat France SA (HFS), afin de protéger la valeur de la marque Habitat.

Pour mémoire, le Groupe CAFOM, qui a cédé l'exploitation d'Habitat il y a plus de 3 ans, était resté propriétaire de la marque dont il avait accordé au repreneur une licence d'exploitation exclusive.

À la suite des défaillances et de la mise en liquidation de HDI et de HFS, prononcées le 28 décembre 2023, environ 9 000 clients de l'enseigne Habitat se sont trouvés gravement lésés, n'ayant pu être livrés ni remboursés des produits commandés et payés[1].

Face à cette situation, le Groupe CAFOM a pris l'initiative de s'engager à rechercher une solution adaptée au profit des clients lésés par la liquidation judiciaire de HDI et de HFS.

Le Juge Commissaire des sociétés HDI et HFS a autorisé ce jour la reprise de certains actifs[2] objets de la liquidation, pour un montant de 300 000 €, permettant de soumettre une proposition aux clients lésés.

Les modalités et contours des solutions proposées aux clients lésés seront dévoilés une fois que l'acte de cession des actifs aura été signé, ce qui devrait intervenir dans les prochains jours.

Par cet acte fort et totalement volontaire, le Groupe CAFOM souhaite montrer son attachement à préserver la valeur de la marque Habitat.

A propos de Cafom – www.cafom.com

Créé en 1985, Cafom est un acteur majeur de l'aménagement de la maison. Le Groupe est l'actionnaire majoritaire du site Internet européen vente-unique.com et le leader de la distribution d'équipements de la maison en Outre-mer (enseignes BUT, Darty, But Cosy, Habitat, Nature & Découvertes, First Déco et Musique et Son). Il détient également la marque Habitat et le site B2B international directlowcost.com.

Cafom est coté en Bourse sur Euronext à Paris depuis 2005 (CAFO – FR0010151589).

[1] Acompte partiel ou paiement intégral

[2] En ce compris les prototypes, maquettes, modèles et échantillons de produits développés sous la marque Habitat ainsi que les archives marketing et commerciales