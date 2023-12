01/12/2023 - 18:00

CAFOM

Société anonyme au capital de 47.912.776.20€

Siège social : 3 avenue Hoche – 75008 PARIS – France

422 323 303 RCS Paris

PARIS, le 1ER décembre 2023

Le 1er décembre 2023, Cafom, acteur majeur de l'équipement de la maison en Europe et en Outremer, a déclaré le rachat de 3 851 actions propres, effectué dans les conditions de l'Article 5 du Règlement Abus de marché (MAR).

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Cafom 969500LEX1OL93DGRH34 13/11/2023 FR0010151589 821 9,2927 XPAR Cafom 969500LEX1OL93DGRH34 14/11/2023 FR0010151589 830 9,30 XPAR Cafom 969500LEX1OL93DGRH34 15/11/2023 FR0010151589 215 9,00 XPAR Cafom 969500LEX1OL93DGRH34 17/11/2023 FR0010151589 160 9,30 XPAR Cafom 969500LEX1OL93DGRH34 22/11/2023 FR0010151589 125 9,16 XPAR Cafom 969500LEX1OL93DGRH34 23/11/2023 FR0010151589 429 9,20 XPAR Cafom 969500LEX1OL93DGRH34 28/11/2023 FR0010151589 313 9,16 XPAR Cafom 969500LEX1OL93DGRH34 29/11/2023 FR0010151589 472 9,20 XPAR Cafom 969500LEX1OL93DGRH34 30/11/2023 FR0010151589 486 9,01 XPAR TOTAL 3 851

