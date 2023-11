10/11/2023 - 18:00

Le Groupe CAFOM, acteur majeur de l'équipement de la maison en Europe et en Outre-Mer, publie son chiffre d'affaires non audité de l'exercice 2022-2023 (période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2023).

Comme annoncé, CAFOM a rattaché directement à Vente-unique.com son activité logistique en Métropole, opérée sur la plateforme d'Amblainville (Oise), en cédant, le 1er octobre 2022, les actifs de Distri Service à une filiale à 100% de Vente-unique.com. À l'issue de cette opération, le Groupe CAFOM a décidé d'ajuster la présentation de ses pôles d'activité. Le pôle « Outre-Mer » intègre désormais l'activité e-Commerce internationale BtoB de directlowcost.com et le pôle « e-Commerce Europe continentale » correspond à l'activité consolidée de vente-unique.com, comprenant ses activités de vente en ligne de produits en direct, les commissions générées par sa place de marché et les activités logistiques réalisées pour compte de tiers en métropole (activités reprises à Distri Service). Les données de l'exercice précédent ont été retraitées selon ce nouveau référentiel.

Normes IFRS (en M€) 12 mois

2021-2022 12 mois

2022-2023 Variation Chiffre d'affaires 397,6 407,6 +2,5% Dont Outre-Mer 247,4 245,7 -0,7% Dont e-Commerce Europe continentale 150,3 161,9 +7,8%

Le chiffre d'affaires annuel s'élève à 407,6 M€, en croissance de +2,5%, et enregistre son plus haut niveau en 5 ans.

Dans un contexte de baisse conjoncturelle de la consommation de produits non alimentaires, le pôle Outre-Mer témoigne d'une bonne capacité de résistance (-0,7%). L'activité e-Commerce en Europe continentale réalise un chiffre d'affaires en progression de +7,8%, grâce à la digitalisation croissante du secteur et au lancement réussi de la place de marché.

Outre-Mer :

Le pôle de magasins en Outre-Mer a généré un chiffre d'affaires quasi-stable en données publiées, à 245,7 M€, et en léger retrait (-1,3%) à nombre de magasins constant.

Comme annoncé, le Groupe a dû gérer des fermetures temporaires de magasins (2 mois pour travaux pour 1 magasin But et 1 semaine au printemps pour 1 magasin Darty en Guadeloupe avant sa fermeture définitive pour déménagement le 23 septembre) qui expliquent en partie ces variations.

Pour consolider son profil résilient, le Groupe poursuit le travail d'optimisation de son réseau de magasins. Ainsi, en Guadeloupe, le magasin Darty de Jarry a été fermé le 23 septembre au profit du nouveau magasin de Moudong ouvert le 25 octobre. De même, à la Réunion, le magasin But de Saint-Denis est passé sous enseigne en propre First Deco.

e-Commerce Europe continentale :

Le pôle e-Commerce Europe continentale enregistre un chiffre d'affaires annuel de 161,9 M€, en croissance de 7,8%.

Le pôle réalise le meilleur 4ème trimestre de son histoire, bénéficiant de l'agilité de sa politique tarifaire, rendue possible grâce à son modèle désintermédié, de l'enrichissement continu de sa gamme, que ce soit en direct ou via sa place de marché, et de la qualité reconnue de son service client. Vente-unique.com parvient ainsi à tirer profit de la transformation digitale de la demande des ménages et à s'adapter à la baisse conjoncturelle de la consommation de produits non alimentaires.

La place de marché, qui confirme sa montée en puissance, représente 14% du volume d'affaires E-commerce[1] en France et 7% en Europe du Sud (Espagne et Italie). Le démarrage de la place de marché en fin d'exercice en Allemagne, en Belgique et en Suisse et son expansion programmée aux Pays-Bas et au Portugal contribueront à la croissance future.

[1] Valeur brute, toutes taxes comprises, des produits et services vendus incluant les ventes de produits en direct reconnues en date d'expédition et les ventes de la place de marché en date de confirmation de commande