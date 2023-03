31/03/2023 - 19:00

Article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers

Date Nombre d'actions composant le capital de la société Nombre total de droits de vote Droits de vote bruts (1) Droits de vote

Nets (2) 31 mars 2023 9.394.662 16 517 980 16 456 981

(1) Le nombre de droits de vote théoriques (ou droits de vote « bruts ») sert de base de calcul pour les franchissements de seuils. Conformément à l'article 223-11 du Règlement Général de l'AMF, ce nombre est calculé sur la base de l'ensemble des actions auxquelles sont attachés des droits de vote, y compris les actions privées de droit de vote.



(2) Le nombre de droits de vote exerçables (ou droits de vote « nets») est calculé en ne tenant pas compte des actions privées de droit de vote, en l'occurrence les actions détenues dans le cadre du contrat de liquidité de la Société. Il est communiqué pour la bonne information du public, conformément à la recommandation de l'AMF du 17 juillet 2007.

A propos de CAFOM

A propos de Cafom – www.cafom.com

Créé en 1985, Cafom est un acteur majeur de l'aménagement de la maison. Le Groupe, propriétaire de la marque Habitat, est également le leader de la distribution d'équipements de la maison en Outre-mer (enseignes BUT, Darty, Habitat, First Deco, Musique et Son et Nature et Découvertes). Il est l'actionnaire majoritaire du site Internet européen vente-unique.com et détient également le site B2B international directlowcost.com.