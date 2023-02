10/02/2023 - 18:00

Le Groupe CAFOM, acteur majeur de l'équipement de la maison en Europe et en Outre-Mer, publie son chiffre d'affaires non audité du 1er trimestre de l'exercice 2022-2023 (période du 1er octobre 2022 au 31 décembre 2022). Comme annoncé, CAFOM a rattaché directement à Vente-unique.com son activité logistique en Métropole, opérée sur la plateforme d'Amblainville (Oise), en cédant, le 1er octobre 2022, les actifs de Distri Service à une filiale à 100% de Vente-unique.com.

À l'issue de cette opération, le Groupe CAFOM a décidé d'ajuster la présentation de ses pôles d'activité. Le pôle « Outre-Mer » intègre désormais l'activité e-Commerce internationale BtoB de directlowcost.com et le pôle « e-Commerce Europe continentale » correspond à l'activité consolidée de vente-unique.com, comprenant ses activités de vente en ligne de produits en direct, les commissions générées par sa place de marché et les activités logistiques réalisées pour compte de tiers en métropole (activités reprises à Distri Service). Les données de l'exercice précédent ont été retraitées selon ce nouveau référentiel.

Normes IFRS (en M€) T1

2021-2022 T1

2022-2023 Variation Chiffre d'affaires 109,1 110,8 +1,6% Dont Outre-Mer 69,7 72,2 +3,5% Dont e-Commerce Europe continentale 39,4 38,7 -1,8%

Grâce à une solide croissance du pôle Outre-Mer (+3,5%) et à une résistance de l'activité e-Commerce en Europe continentale (-1,8%), le chiffre d'affaires trimestriel ressort en croissance de +1,6%, à 110,8 M€.

Outre-Mer : +3,5%

Le pôle de magasins en Outre-Mer a généré un chiffre d'affaires de 72,2 M€ au 1er trimestre, en croissance de +3,5% par rapport au 1er trimestre 2021/2022. À nombre de magasins constant (3 magasins ayant ouvert dans l'intervalle), le chiffre d'affaires progresse de +2,0%.

Après la rationalisation du portefeuille de marques, avec le passage des 3 magasins First Deco de Nouvelle-Calédonie sous enseigne BUT Cosy dans le courant de l'été 2022, le Groupe a repris l'expansion maîtrisée de son réseau avec l'ouverture, fin octobre, d'un magasin sous enseigne Nature & Découvertes en Guyane.

Le Groupe compte désormais 35 magasins en Outre-Mer dont :

10 sous enseigne BUT, 3 BUT Cosy, 10 Darty, 5 Habitat, 5 Nature & Découvertes, et 2 Musique et Son ;

8 à La Réunion, 7 en Guyane, 7 en Nouvelle-Calédonie, 6 à la Martinique, 5 en Guadeloupe et 2 à Saint-Martin.

e-Commerce Europe continentale : -1,8%

Le pôle e-Commerce Europe continentale enregistre un chiffre d'affaires de 38,7 M€, en léger repli de 1,8% avec des performances hétérogènes selon les pays de livraison, dans un environnement marqué par une forte pression sur la marge commerciale (inflation du transport et hausse du dollar) pour son activité de vente de produits en direct.

Le chiffre d'affaires du pôle intègre les commissions générées par la place de marché de Vente-unique.com en France. Conformément à la feuille de route, le déploiement international de cette place de marché est engagé dès le 2ème trimestre 2022-2023 avec une priorité donnée à l'Europe du Sud.

A propos de Cafom – www.cafom.com

Créé en 1985, Cafom est un acteur majeur de l'aménagement de la maison. Le Groupe est l'actionnaire majoritaire du site Internet européen vente-unique.com et le leader de la distribution d'équipements de la maison en Outre-mer (enseignes BUT, Darty, Darty Cosy, Habitat, Nature & Découvertes et Musique et Son). Il détient également la marque Habitat et le site B2B international directlowcost.com.

Cafom est coté en Bourse sur Euronext à Paris depuis 2005 (CAFO – FR0010151589).